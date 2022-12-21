شكرا لقرائتكم خبر عن Avatar: The Way of Water يتخطى 7 ملايين جنيه في دور العرض المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن فيلم Avatar: The Way of Water علي مدار اسبوع كامل من تحقيق نجاحا غير عاديا سواء بدور العرض المصرية أو الدولية، حيث تمكن من أن يحقق 7,258,529 جنيه بدور العرض المصرية منذ طرحه يوم 14 ديسمبر الجارى.

كما أشاد عدد كبير من النقاد والجمهور بالعمل الجديد، ليحقق المعادلة التي دوما مايبحث عنها السوق السينمائي المصري، مما يؤكد علي أن المخرج جايمس كاميرون استطاع كسب الرهان بأن الجمهور لن يعود فقط إلى باندورا بعد 13عاماً، بل ستفتح أعينهم لمشاهدة تقنيات جديدة لفيلم تم تصويره بـ تقنية الـ 48 إطاراً في الثانية.



Avatar: The Way of Water

وكان الجزء الأول من Avatar قد تم تصويره وعرضه بالمعيار السينمائي البالغ 24 إطاراً في الثانية، وهذا يعني أن Avatar: The Way of Water يعرض 24 صورة ثابتة على الشاشة كل ثانية، مما يخلق مشهداً مبهراً يتيح للمشاهد الإحساس بكل حركة، وكان الهدف من التقنيات الجديدة المستخدمة في العمل الجديد هو إنشاء تجربة بصرية سلسة تزيد من المظهر الجمالي والسينمائي لكل لقطة في الفيلم.

وعلي الجانب الآخر كان مخرج الفيلم جيمس كاميرون، قد كشف قبل طرح فيلم Avatar: The Way of Water، أن الجزء الجديد من السلسلة مكلفا للغاية ووصلت ميزانيته لأكثر من 400 مليون دولار، الجزء الثانى من سلسلة الأفلام الذى طرح تحت اسم Avatar: The Way of Water من إنتاج ديزني.



Avatar: The Way of Water

وتدور أحداث فيلم Avatar: The Way of Water بعد 10 أعوام على أحداث الجزء الأول، حيث يتناول حياة جيك سولي ونيتيري بعد الزواج، إذ أصبح لديهما 4 أطفال، وبالتالي عليهم حماية أسرتهم من أي تهديد جديد، بالإضافة إلى خوضهم معارك للحفاظ على وجودهم والاستمرار بالرغم من كل المآسي التي يتحمّلونها.

ويقترب فيلم Avatar: The Way of Water عالميا من تحقيق إيرادات ستصل إلى 500 مليون دولار من مختلف أنحاء العالم، وبالتالي يواجه الفيلم تحديًا في تحقيق إيرادات مرتفعة في شباك التذاكر، نظرًا لميزانية الفيلم التي تحطم الرقم القياسي تقريبًا سيتعين على "The Way of Water" أنَّ يحقق إجمالي إيرادات ما لا يقل عن 2 مليار دولار من أجل تحقيق التعادل.



Avatar: The Way of Water

الفيلم بدأ عرضه في مصر يوم 14 ديسمبر الماضي في أكثر من 100 حفلة يوميا بشاشات السينما، وبذلك تكون مصر الدولة العربية الوحيدة في الشرق الاوسط التي بدأ بها عرض الفيلم الأربعاء الماضى مع 12 دولة أخري في نفس التوقيت منها ألمانيا وفرنسا وفنلندا وهونج كونج وبلجيكا والدانمارك وايطاليا والسويد، وذلك قبل عرضه رسميا في الولايات المتحدة الأمريكية بيومان والذي بدأ من يوم 16 ديسمبر الماضي.

وأقامت ديزني العرض الأول الخاص للفيلم في الشرق الاوسط بحضور عدد كبير من النجوم، وانضم إلى أبطال الجزء الثاني عدد من النجوم منهم كيت وينسلت، ميشيل يوه، وأونا شابلن، ولعب بطولة الجزء الأول من Avatar كل من زوي سالدانا، سام ورذينجتن، سيجورني ويفر، ميشيل رودريجز، جيوفاني ريبيسي، ديفيد ثيوليز، جيماين كليمنت، والعمل من تأليف و إخراج جايمس كاميرون.

حصل فيلم Avatar: The Way of Waterعلى رأي مايزيد عن 250 ناقد في العالم، بالإضافة إلي حصوله علي تقييم 8 من 10 علي موقع السينما العالمية الاول IMDB.



Avatar: The Way of Water



Avatar: The Way of Water



Avatar: The Way of Water