شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الفن 2022.. 6 مخرجين لأول مرة سينمائيًا هذا العام أبرزهم تامر حسني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت دور العرض السينمائية المختلفة خلال هذا العام 24 فيلما مختلفا ما بين الكوميدي، والأكشن والتشويقي، كما يعد عام 2022 هو تميمة الحظ لعدد من المخرجين، الذين خاضوا على مدار العام أولى تجاربهم السينمائية.

عصام نصار في "هاشتاج جوزني"

قدم المخرج عصام نصار هذا العام فيلم "هاشتاج جوزني" في أولى تجاربه السينمائية، بعد تقديمه مسلسل "طير بينا يا قلبي"، وعدد من حكايات مسلسل "نصيبي وقسمتك"، والفيلم بطولة أمير المصرى ومايان السيد، بيومي فؤاد، صابرين، دينا، إسلام إبراهيم، ريهام الشنواني، سامي مغاوري، محمد محمود، لبنى عزت وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد سمير مبروك.

وتدورأحداث الفيلم في إطار كوميدى رومانسى من خلال شخصية فارس (أمير المصرى) الذى يعيش قصة حب مع مايان السيد، ويواجهان العديد من الصعوبات حتى يتم التخلص منها وإتمام الزواج في نهاية الأحداث، كما حصد الفيلم حتى الآن 3 ملايين و785 ألف جنيه.

أسامة عرابى في " حظك اليوم

وبعد النجاح الذي حققه المخرج أسامة عرابي من خلال مشاركته في عدد من الأعمال الدرامية سواء بالإخراج مثل مسلسل في بيتنا روبوت، حكاية "بالورقة والقلم" من مسلسل "إلا أنا"، أو كمساعد مخرج في "سلطانة المعز"، "ورا كل باب"، شارك في السينما هذا العام لأول مرة بفيلم "حظك اليوم"، الذي عرض في دور العرض في نوفمبر الماضي.

تامر حسنى في "بحبك"

وفي فيلم "بحبك" للنجم تامر حسني، قام "حسني" بإخراج العمل في أولى تجاربه الإخراجية، بعد النجاح الذي حققه على مدار الأعوام الماضية في التأليف وكتابة قصص وسيناريو عدد من أفلامه السابقة.

عرض فيلم بحبك في يوليو الماضي، وحقق إيرادات تخطت الـ 55 مليون جنيه، وشاركه بطولته كل من: هنا الزاهد، حمدي الميرغني، هدى المفتي، مدحت تيخا، شهد الشاطر، وغيرهم من الفنانين، وتدور الأحداث حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

كريم أبو زيد في فيلم 11:11

ولأول مرة سينمائيا، قدم المخرج كريم أبو زيد فيلم 11.11، الذي عرض في فبراير الماضي، وتدور أحداث الفيلم فى إطار من التشويق والإثارة، حيث يقع الحدث الرئيسي بالفيلم في الساعة 11 و11 دقيقة، وفي هذا التوقيت تحديدًا تحدث أشياء لم يتوقعها أحد، ويتورط إياد نصار في مشكلة كبيرة تؤدي إلى تورط عدد من الأشخاص معه بدون قصد منه، ويمتلئ العمل بالكثير من أحداث الغموض والإثارة، حيث يفقد ابنه فى العمل، وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق، وهو من تأليف ياسر عبد الباسط وبطولة غادة عادل واياد نصار ومحمد الشرنوبي وهند عبدالحليم وعمر الشناوي وانجي المقدم، وإنتاج أيمن نجيب.

وائل فرج في "الدعوة عامة"

وشارك المخرج وائل فرج في السينما هذا العام لأول مرة بفيلم "الدعوة عامة"، تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى (كيمز)، وبطولة محمد عبد الرحمن توتا، أحمد الفيشاوى، أسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، دينا، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين وتدورأحداثه في إطاركوميدي حول شاب يُدعى معتز، تدعو له أمه دعوة تصيبه هو وكل من يسير معه لتتحول حياته إلى الأزمات والمشاكل.

هشام فتحى في "حامل اللقب"

أما المخرج هشام فتحي قدم خلال عام 2022 فيلم "حامل اللقب"، في أول مشاركة سينمائية له، العمل من بطولة هشام ماجد، دينا الشربينى، محمد سلام، أحمد فتحى، ليلى عز العرب، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت ومحمد كيلانى، وتأليف إيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحى، وتدور الأحداث حول حياة (يحيى) لاعب كرة القدم وزوجته (مسك) التي تعمل طبيبة أمراض النساء، ويسعى الزوجين لسنين عديدة لإنجاب طفل، ولكنهما يفاجئا بعد حدوث الأمر بشيء غير طبيعي، ويتعرضا للكثير من المواقف الكوميدية.