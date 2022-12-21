كتب امير فتحي في الأربعاء 21 ديسمبر 2022 02:45 مساءً - شهدت أولى حلقات برنامج اكتشاف المواهب الغنائية “سعودي آيدل” موقفا طريفا جمع بين الفنانة السورية أصالة وأحد المتسابقين .
حيث عرض المتسابق على أصالة مازحا تقبيلها بعد مدحها له وإشادتها بأدائه، فقال لها: “أود ان أقبلك” .
لترد عليه أصالة قائلة: “طول بالك ماجد المهندس صديق زوجي يقتلوني .. ولو ما عرف زوجي سيخبره” .
يذكر أن أولى حلقات برنامج “سعودي آيدول” تم إذاعتها مساء أمس الثلاثاء عبر شاشة قناة “MBC1” .
ويشارك في لجنة تحكيم البرنامج كلا من الفنانين: أصيل أبو بكر وأحلام وأصالة وماجد المهندس .
كانت هذه تفاصيل خبر متسابق ب “سعودي آيدول” يطلب تقبيل أصالة .. كيف ردت الأخيرة عليه؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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