متسابق ب “سعودي آيدول” يطلب تقبيل أصالة .. كيف ردت الأخيرة عليه؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 21 ديسمبر 2022 02:45 مساءً - شهدت أولى حلقات برنامج اكتشاف المواهب الغنائية “سعودي آيدل” موقفا طريفا جمع بين الفنانة السورية أصالة وأحد المتسابقين .

حيث عرض المتسابق على أصالة مازحا تقبيلها بعد مدحها له وإشادتها بأدائه، فقال لها: “أود ان أقبلك” .

لترد عليه أصالة قائلة: “طول بالك ماجد المهندس صديق زوجي يقتلوني .. ولو ما عرف زوجي سيخبره” .

يذكر أن أولى حلقات برنامج “سعودي آيدول” تم إذاعتها مساء أمس الثلاثاء عبر شاشة قناة “MBC1” .

ويشارك في لجنة تحكيم البرنامج كلا من الفنانين: أصيل أبو بكر وأحلام وأصالة وماجد المهندس .