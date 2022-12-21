لأول مرة.. إبنة شويكار تكشف عن الوجه السئ لقصة حب فؤاد المهندس مع والدتها.. وتفجر مفاجأة حول السبب الحقيقي لانفصالهما!

كتب امير فتحي في الأربعاء 21 ديسمبر 2022 02:45 مساءً - كشفت منة الله الجواهرجي ابنة الفنانة الراحلة شويكار، خلال تصريحات تليفزيونية، الكثير من المواقف عن علاقة والدتها بالفنان الراحل فؤاد المهندس

وقالت خلال لقائها بـ “برنامج الستات” الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة بقناة “النهار”: زواج أمي من الفنان الراحل فؤاد المهندس تم علي خشبة المسرح خلال المشهد الأخير من الفصل الأول في مسرحية أنا وهو وهي”.

وتابعت خلال لقائها ببرنامج “الستات” الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة بقناة “النهار”:”فؤاد المهندس خلال عرض مسرحية أنا وهو وهي قال لشويكار تتجوزيني قالت له أيوه، وتم الزواج بينهما”.

وأضافت:”علاقة الحب بين فؤاد المهندس وشويكار استمرت حتي آخر لحظة في حياته، انفصلوا ولكن منفصلوش وكانوا بيتكلموا كل يوم في التليفون ولو عايز أكلة يطلبها وماما تعملها له وتروح تبعته له، وقبل وفاته بيوم عملت له حمام محشي حسب طلبه، ويوم وفاته راحت قعدت معاه ساعة ونصف ورفضت تحكي قالت إيه في اليوم ده”.

وأكملت:”زواج شويكار من فؤاد المهندس استمر لمدة 25 سنة، وكانت بتعامله بطريقة معينة، ولما كان يتنرفز كانت تسكت، وكانوا بيفهموا بعض من النظرة وكانت بينهم كيميا”.

وعن سبب انفصال شويكار عن فؤاد المهندس، قالت منة الله الجواهرجي:”ما سمعته من عمو فؤاد إن فيه ناس وحشين عملوا وقيعة بينهما، وللأسف الاتنين صدقوا وقرروا إنهم ينفصلوا”.

سبب عدم الإنجاب من فؤاد المهندس

وكشفت ابنة شويكار عن سبب عدم انجاب والدتها من فؤاد المهندس، وقالت:”شويكار رفضت تنجب من فؤاد المهندس، وقالت لأ مش هخلف منك”.

وأوضحت:”شويكار قالت لـ فؤاد المهندس لو خلفت منك طفل هنحبه اكتر من بنتي ومن ولادك، وأنا معنديش استعداد أحب حد اكتر من بنتي، وأنت ولادك في عينيا، ومنة ومحمد وأحمد هيبقوا إخوات وإحنا نحاول نعمل لكده”.

ولفتت:”فؤاد المهندس في الأول زعل من شويكار لما رفضت تنجب منه، وبعدين تفهم وجهة نظرها، ولما لقى إني أنا وأولاده بنحب بعض وبنكبر سوا والعلاقة القوية بيننا تخطى ضيقه من أمي شويكار”.

وأشارت:”كنت أرى فؤاد المهندس بابا، وتاَلفنا كعائلة واحدة، وأنا محستش عمري إن فؤاد المهندس خد مني ماما، وهي كانت لما تبقى فاضية معندهاش شغلي تقعد معايا وتشوف مذاكرتي وتيجي معايا هي وعمو فؤاد المهندس حفلات المدرسة، ويوصلونا الامتحانات ويستنونا”.

أخر أيام شويكار ووصيتها

وكشفت ابنة شويكار في وقت سابق عن الوصية الأخيرة لوالدتها وعن سبب رفضها لإقامة عزاء لها بعد الوفاة، حيث قالت:” فعلا والدتي أوصتني كثيرا بأنها لا تريد أن يشعر احد بالتعب”، موضحة:” قالتلي لو في الصيف الناس بتصيف مش عاوزكي تضايقيها ولو في الشتاء الدنيا هتبقي برد علي الناس وأنا مش عايزة عزاء اللي عايز يعزيني يبقى في الجنازة لما أدفن وبس”.

آخر أيام شويكار

كما تحدثت ابنة شويكار عن أخر أيام والدتها، حيث أكدت أنها كانت علي ما يرام ولكنها كانت تشعر بالتعب بسبب بطنها وهذه الفترة كانت في فترة “كورونا” والإطباء شخصوا الحالة بأنها كورنا وهي ليست كورونا وكانت أخر أيامها زي ما هي الحنية والطيبة والضحك وكانت طباخة ماهرة.

وأضافت:” وأخر شيء قالته لي والدتي قبل وفاتها أن اعتني بنفسي وبأولادي وزوجي وحياتي” وتابعت:” وقالتلي متزعليش من حد أبدا يا منة إلا لما تعرفي ظروفه.. هي مكنتش بتحب حد يزعل”.

الخليج 365

الخليج 365