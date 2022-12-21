“رح اختفي شوية” .. إليسا تقرر الابتعاد لفترة لهذا السبب

كتب امير فتحي في الأربعاء 21 ديسمبر 2022 02:45 مساءً - أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا عن قرارها بالابتعاد لفترة عن التفاعل بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وذلك بسبب الطاقة السلبية الموجودة على حد وصفها .

كتبت إليسا في تغريدة لها عبر حسابها على “تويتر”: “رح اختفي شوية عن تويتر هالفترة لأن الطاقة السلبية الموجودة وخصوصي من أحبائي مش مقبولة” .

تابعت: :أقصد الكثير من الطاقة السلبية على تويتر وليس من أي شئ آخر .. إلى اللقاء الآن ونتحدث لاحقا .. قبلاتي” .

وفي سياق آخر كان قد طالب الشاعر اللبناني أحمد ماضي مواطنته الفنانة إليسا بالاعتزال كنصيحة لها، وذلك بعد أن كبرت بالعمر وأصبحت في سن ال 56 على حد قوله .

قال أحمد ماضي خلال لقائه مع برنامج “تليفزيون الآن” في رده على سؤال حول الفنان الذي ينصحه باعتزال الغناء: “إليسا .. شو صغيرة قطعت ال 56” .

تابع “ماضي” : “أنا كنت صغير لما كانت هي باستديو الفن، كنت طفل بعد ودلوقتي شعري بقى كله أبيض” .

يذكر أن خلافا قد نشب بين أحمد ماضي وإليسا بسبب أغنية “أنا وبس”، وأعلنت الأخيرة أنها ستقاضيه والفنان زياد برجي بسبب طرحهما للأغنية رغم تنازلهما عنها لصالحها .