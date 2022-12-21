شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مخرج A Prayer for the Dying عن عمر يناهز الـ90 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع الجارديان عن وفاة المخرج البريطاني مايك هودجز، عن عمر يناهز الـ 90 عاما، وأكد مايك كابلان ، وهو صديق قديم ومنتج آخر فيلم روائي طويل لهودجز أن الراحل توفي في منزله في دورست يوم السبت ولم يذكر سبب الوفاة.

المخرج البريطاني مايك هودجز من أشهر أعماله فيلم Get Carter والذي يتناول قصة (كارتر) رجل العصابات البريطاني الصموت، يُقتَل أخوه في حادث غامض، وتحاول الشرطة إقناعه بشدة أنه قد قتل لأنه قاد السيارة وهو ثمل فمات، أو انتحر، ولكنه مؤمن بشدة أن هناك غموضا شديدا يحيط بالأمر، لذا يبحث بنفسه في الموضوع، ويعود ليبحث عمن قتلوا أخاه من أجل أن ينتقم منهم بشدة، لتقوده الخيوط إلى عالم الجريمة السفلي.

وقدم أيضا A Prayer for the Dying وهو العمل الذي يتناول قصة مارتن فالون عضو في حركة الجيش الأيرلندي الجمهوري ، يحاول (مارتن) استهداف شاحنة جنود عن طريق قنبلة ، ولكن القنبلة تنفجر في حافلة أطفال مدرسية ، يصاب الرجل بصدمة بالغة ، ويغادر الحركة ، ويذهب إلى (لندن) ، ويحاول لاحقًا أن يترك (المملكة المتحدة) ليبدأ حياة جديدة ، تريد منه الحركة أن يعود لصفوفها ، خاصة وهو يعلم الكثير من أسرارها ، ويجد (مارتن) نفسه في مأزق كبير يكون عليه أن يسعى للنجاة منه .