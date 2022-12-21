شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد محمد رضا.. اشتهر بدور المعلم وتميز بخفه الدم وطلة متميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأربعاء، ذكرى ميلاد معلم السينما الفنان محمد رضا الذى قدم عددًا من الأعمال الفنية في تاريخه، وترك بصمة كبيرة من خلالها، وتميز بخفة دمه وطلته على الشاشة.

ولد الفنان محمد رضا فى أسيوط فى 21 ديسمبر 1921 حصل على دبلوم الهندسة التطبيقية العليا عام 1938 وأيضًا حصل على دبلوم المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1953، تتلمذ على يدي يوسف وهبي وزكي طليمات، وعمل مهندس بترول قبل أن يعمل بالفن، ومن أهم مسرحياته زقاق المدق.

نجح في شخصية المعلم في مسرحية "زقاق المدق" فالتصقت بها اذاعيًا وسينمائيًا وفى المسلسلات التليفزيونية، مثل "رضا بوند" التي تحولت إلى فيلم سينما نجح محمد رضا في انه يعطى شخصيه المعلم الفكاهة.

قدم الفنان الراحل مئات الأدوار فى السينما والإذاعة والمسرح والتلفزيون ومنها أفلام: "عماشة فى الأدغال، البحث عن فضيحة، انت اللى قتلت بابايا، العتبة جزاز، معبودة الجماهير، 30 يوم فى السجن، الزواج على الطريقة الحديثة، الراجل ده هيجننى، العايقة والدريسة، سيد قشطة ،شادر السمك، الراقصة والطبال، البيه البواب، وغيرها"،

كما قدم العديد من المسلسلات التلفزيونة ومنها:" على بيه مظهر، نجم الموسم، الزنكلونى، مواقف ساخرة، ألف ليلة وليلة، كيف تخسر مليون جنيه، يوميات ونيس، ساكن قصادى، عماشة عكاشة وغيرها"، كما قدم للإذاعة العديد من المسلسلات أشهرها: "شنطة حمزة، رضا بوند"، ووصل نجاحه إلى إنتاج أعمال تحمل ومنها فيلم "رضا بوند"، ومسلسل "قهوة المعلم رضا".

يعتبر الفنان الراحل محمد رضا واحد من أشهر ممثلى الزمن الجميل، لما تمتع به من خفة دم وكاريزما خاصة جداً جعلته واحد من أبرز فنانى جيله الذى اشتركوا فى أفلام كثيرة طوال مشواره مع أهم النجوم والنجمات، كما اشتهر بلقب المعلم لكثرة تأديته لأدوار المعلم خلال أدواره فى أغلب الأعمال الذى شارك فيها طوال مسيرته الفنية التى امتدت لسنوات.