شكرا لقرائتكم خبر عن سعد لمجرد يحيى حفلاً غنائيًا في شرم الشيخ 29 ديسمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم سعد لمجرد، حفلاً غنائيًا، في شرم الشيخ، يوم 29 ديسمبر الجارى، بمناسبة احتفالات رأس السنة ويقدم سعد لمجرد خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور، ومن المقرر أن يقام لسعد لمجرد مؤتمرا صحفيا قبل الحفل بيوم في الفندق الذى يقيم فيه.

وأحدث أغانى سعد لمجرد، أغنية باللهجة المصرية "الحلق"، من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال حمداوي، وقد تم تصوير الكليب منذ حوالي شهرين من إخراج اللبناني دان حداد.

يذكر أن الفنان سعد المجرد طرح مؤخرًا أغنية "من أول دقيقة"، بالتعاون مع الفنانة إليسا، التى حققت نجاحًا كبيرًا منذ طرحها عبر موقع "يوتيوب"، إذ حققت 300 مليون مشاهدة.

كما احتفل النجم سعد لمجرد، بوصول أغنيته "أنت معلم" التى طرحها في 2 مايو 2015، إلى مليار مشاهدة على قناته الرسمية على اليوتيوب، ونشر سعد صور و فيديو من الاحتفال عبر حسابه على إنستجرام وكان سعد لمجرد حقق نجاحات كبيرة فى الأغنيات التى قدمها باللهجة المصرية أبرزها "عدى الكلام، وأنتى حياتى" وأخيرًا "من أول دقيقة".

وقد احتفل النجم المغربى سعد لمجرد بحفل زفافه على غيثة العلاكي، سبتمبر الماضى ونشر عددا من الصور وعلق: "شكرا للعائلة والأحباب فى المغرب العزيز ولكل من هنأنا و للمتابعين و الفانز الغاليين من كل أنحاء العالم بدون استثناء .

وأضاف لمجرد: "شكرا لكل من حضر وشاركنا فرحتنا وكذلك لمن لم يسعفنا الحظ بحضورهم فى هذه المناسبة.. أمنيتى أن أصافح كل محب اينما وجد لأعبر لكم عن شكرى وعن امتنانى على الدعم الموصول ..جعل الله أيامكم كلها فرحًا وسرورًا وسعادة" كما هنأه عدد من نجوم الفن، لزواجه على صديقته المقربة غيثة العلاكي، متمنين له السعادة في حياته الجديدة.