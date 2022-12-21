شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مليون دولار إضافية لفيلم ستيفن سبيلبرج The Fabelmans عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت إيرادات فيلم The Fabelmans للمخرج العالمى ستيفن سبيلبرج بـ 3 مليون دولار في شباك التذاكر العالمى عن الأسبوع الماضى، لتصل مجمل الإيرادات إلى 8 ملايين و 764 ألف دولار بدور العرض حول العالم، منذ طرحه يوم 23 نوفمبر الماضى.

وأنقسمت إيرادات فيلم The Fabelmans بين 8 ملايين و659 ألف دولار بـ 4 دور عرض أمريكية منذ يوم 11 نوفمبر الماضى، و 105 آلاف دولار بشباك التذاكر حول العالم.

وذلك بعدما حصل فيلم The Fabelmans للمخرج العالمى ستيفن سبيلبرج على تقييم وصل إلى 95% من قبل 102 ناقد عالمى من خلال موقع التقييمات العالمى Rotten Tomatoes.

كما كان عرض فيلم The Fabelmans في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، فعاليات الدورة الـ 44، مساء، والذى أقيم في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الماضى، بدار الأوبر المصرية.

ويقوم ببطولة فيلم The Fabelmans جابريل لابيل، ميشيل ويليامز، بول دانو، سيث روجن، جيني برلين، جوليا باترز، روبن بارتليت، كيلي كارستن، جود هيرش، إيزابيل كوسمان، كوبر دودسون، ومن تأليف ستيفين سبيلبرج و توني كوشنر، وإخراج ستيفين سبيلبرج.

وتدور أحداث الفيلم حول شاب يدعى سامي فابلمان ينشأ في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية في ولاية أريزونا، ويكتشف كيف يمكن أن تساعده قوة الأفلام على رؤية الحقيقة، ويستمد الفيلم مصدر إلهامه من حياة مخرجه سبلبيرج.

ستيفن سبيلبيرج من أهم وأكثر الشخصيات تأثيرًا في تاريخ السينما، ترشح 14 مرة للفوز بجائزة الأوسكار. تتعدد أدوار سبيلبيرج فهو مخرج وكاتب ومنتج، من أشهر أعماله "E.T.: The Extra-Terrestrial"، و"Schindler's List"، الذى جلب له أول جائزة أوسكار في مسيرته لأفضل فيلم، وفيلم "Saving Private Ryan" الذي فاز عنه بجائزة أوسكار أفضل مخرج، وفيلم "Bridge of Spies" و"Jaws" و"Jurassic Park".