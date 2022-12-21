شكرا لقرائتكم خبر عن 3 معلومات عن الموسم الثالث من سلسلة Emily in Paris قبل طرحه غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر متابعى سلسلة Emily in Paris حلقات الموسم الثالث من العمل الذى سيطرح اليوم 21 ديسمبر على منصة نيتفلكس، العمل الذى يأتي بعد عام من طرح الموسم الثانى من العمل الذى طرح في 22 ديسمبر من العام الماضى 2021.

وهذه 3 معلومات عن الموسم الثالث من سلسلة Emily in Paris:

الموسم الثالث من العمل سيتكون من 10 تطرح دفعة واحدة على نيتفلكس.

مدة الحلقة الواحدة من الموسم الثالث تصل إلى 30 دقيقة.

قصة مسلسل Emily in Paris تدور في إطار كوميديا ودراما.

تدور أحداث المسلسل ‪Emily in Paris، حول مديرة تسويق طموحة في العشرين من عمرها من شيكاغو، حصلت بشكل غير متوقع على وظيفة في باريس عندما استحوذت شركتها على شركة فرنسية للتسويق الفاخر، تم تكليفها بتجديد استراتيجيتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي، وتشرع في حياة جديدة في باريس مليئة بالمغامرات والتحديات، وهي تتنافس في الفوز على زملائها في العمل، وتكوين صداقات، والتنقل في العلاقات الرومانسية الجديدة.

ويقوم ببطولة مسلسل الدراما والرومانسية كل من ليلى كولينز، فلبين ليروي بوليو، اشلي بارك، لوكاس برافو، صموئيل أرنولد، برونو جويري، كميل رزات، وليام عبادي، تشارلز مارتينز، كيت والش.

وكانت قد جددت منصة نيتفلكس لمسلسل "‪Emily in Paris"، عزمها لتحضير وإنتاج الموسم الثالث والرابع من المسلسل الكوميدي الرومانسي، وذلك بعدما تم إصدار الموسم الثاني منه فى 22 ديسمبر من العام الماضى 2021، حيث ظهر لأول مرة في قائمة أفضل 10 مسلسلات عالمية علي نتفيلكس وتصدر القائمة في 94 دولة مع مشاهدة 107.6 مليون ساعة في الفترة من 22 ديسمبر إلى 26 ديسمبر الماضي في 53 دولة