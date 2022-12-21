اعلامية لبنانية تهاجم ستيفاني صليبا: “وقحة وما بتستحي”

كتب امير فتحي في الأربعاء 21 ديسمبر 2022 05:51 صباحاً - شنت الاعلامية اللبنانية اماني جحا هجوما لاذعا على مواطنتها الممثلة ستيفاني صليبا بعد ظهور الاخيرة في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على انستغرام تحدثت فيه عن تعرضها للظلم.

وقالت أماني جحا في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “ستيفاني وقحة وما بتستحي. ما تكون متل ستيفاني.”.

وتابعت “حبّي ريري لانو شاب حلو الله يحميه وبينحب، بس ما فيكي تكوني عارفة انك عم تعيشي وتتوقحني من اموال الناس وتفرجيهن صورة كلبك عم ياكل وهني مشتهيين اللقمة.”.

يذكر أن ستيفاني صليبا قالت أنّ هناك أشخاصاً عمدوا إلى تشويه سمعتها من أجل أجندات شخصية، وأنها لن ترد على هذه الأقاويل التي قاموا بصناعتها، معتبرة أنّ حقها سيعود وبأنّ الظلم لا يدوم.

وكان القضاء اللبناني قد أوقف صليبا، الجمعة، على ذمة التحقيق بعد استجوابها في ملف تبييض أموال وإثراء غير مشروع مرتبط بحاكم المصرف المركزي رياض سلامة.

ويأتي استجواب صليبا في إطار تحقيقات تجريها المدعية العامة في جبل لبنان، القاضية غادة عون، منذ نيسان/أبريل، بعد الادعاء على سلامة وشقيقه بجرم “الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال”. وتتحدث وسائل إعلام محلية عن تلقي ستيفاني صليبا هدايا باهظة من حاكم المصرف المركزي.