الكرواتية إيفانا نول تشكر قطر على تقبل الثقافات والاديان المختلفة!

كتب امير فتحي في الأربعاء 21 ديسمبر 2022 03:54 صباحاً - وجهت إيفانا نول، ملكة جمال كرواتيا السابقة، رسالة شكر الى قطر على تنظيم أفضل كأس عالم وعلى تقبل الثقافات والاديان المختلفة.

وقالت نول، التي أثارت الجدل بإطلالاتها الجريئة، تعليقا على عدد من الصور التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام: “شكرا قطر على أفضل كأس عالم.. أنا فخورة جدا اننا اظهرنا للعالم بأننا جميعا نتقبل الثقافات والاديان المختلفة”.

وتابعت “كنا شعوب مختلفة في مكان واحد عائلة كبيرة لكأس العالم احبكم كثيرا واراكم قريبا”.

وكانت ملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا نول قد تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي بعد اطلالاتها الجريئة من قطر خلال حضورها فعاليات كأس العالم وتشجيعها لمنتخب بلادها وهو ما ساهم في ارتفاع كبير في عدد متابعيها على تطبيق انستغرام حتى انه تجاوز الـ 3.4 مليون.