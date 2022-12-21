في اول ظهور بعد أزمتها الاخيرة.. ستيفاني صليبا: “انا تعرضت لظلم كثير كبير”.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 21 ديسمبر 2022 02:51 صباحاً - تحدثت الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا لاول مرة بعد أزمتها الأخيرة والتحقيق معها في قضية غسيل الأموال في بلادها متهمة أشخاصا لديهم أجندات خاصة بأنهم السبب في ما حدث معها.

وقالت ستيفاني صليبا في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على انستغرام: “أنا هذه اول مرة بطلع بعد الحادثة التي صارت معي واول شي بدي اشكر كل الاشخاص الذين تعاطفوا معي وساندوني بهذه المحنة ان كان ممثلين او صحفيين عائلتي رفقاتي الناس اللي بشتغل معهم شكرا انتم قويتوني”.

وتابعت “واللي قواني اكثر لما اكشتفت قديش في ناس شايفين الحقيقة مثل ما هي وعلى قد حجمها كمان اقول لكم شكرا”.

واضافت “انا واجهت ظلم كثير كبير بس واجتهته بثقة وبقوة لاني ضمير كثير مرتاح وانا ما عندي اي شيء خاف منه وهون اكيد طلع في اصوات واشخاص حتى يشوهوا سمعتي يكذبوا يفتروا يقولوا اشياء عني وعن لساني بس انا ما رديت لاني بعرف كل واحد عنده اجندة خاصة به واوقات في اجندات شخصية وانا بعرف هذا الشيء كثير منيح على كل حال ما رديت ولا حرد وكل اللي بقوله انه الوقت كفيل انه يبين الحق وحقي سيرجع والظلم ما بدوم”.

وقبل أسبوعين قررت جهات التحقيق في لبنان توقيف “صليبا”، والتحقيق معها بصفة شاهدة في ملف غسيل أموال وإثراء غير مشروع على صلة بحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، قبل أن يتم الإفراج عنها.