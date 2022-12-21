هل تنتقل جورجينا رودريغير للعيش في السعودية بعد انتقال رونالدو لنادي النصر؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 21 ديسمبر 2022 02:51 صباحاً - تترقب الجماهير السعودية إعلان نادي النصر، حسم التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو،لا سيما بعد التقارير التي أكدت موافقته على الأمر.

وكشفت تقارير عالمية، عن موافقة رونالدو، على عرض نادي النصر، حيث من المقرر أن يصل إلى الرياض، خلال اليومين القادمين، لتوقيع العقود.

وذكرت تقارير أن رأي كريستيانو، تغيّر خلال الساعات الماضية، من رفض الرحيل عن القارة الأوروبية، إلى “قبول” عرض النصر بعدما وافقت عائلته على هذه الخطوة وخاصة موافقة شريكته جورجينا التي رحبت بفكرة انتقاله إلى المملكة.

يذكر أن ​جورجينا​ رودريغيز قد خطفت الانظار بعدد من الاطلالات المحتشمة خلال حضورها كأس العالم في قطر والتي حرصت على مشاركتها مع متابعيها على انستغرام.