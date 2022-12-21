شكرا لقرائتكم خبر عن "تعبت من الصبر "أحدث أغنيات مروة ناجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الفنانة مروة ناجى من تسجيل أحدث أغنياتها التي تحمل عنوان "تعبت من الصبر"، كلمات خالد المبيريك، ألحان سعد القصمول، توزيع بيشوى سمير، وهندسية صوتية ميشو مالك، ومن المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة. وكشفت مروة ناجى أنها قاربت على الانتهاء من أول ألبوم لها، ومن المقرر طرحه تباعا على قناتها على يوتيوب.

يذكر أن مروة ناجى شاركت بالغناء مع المطرب وائل الفنى فى الأوبرا الغنائى "لأن الحلم عاش" فى افتتاح الدورة السابعة لمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي، والأوبريت كلمات وأشعار دكتور مصطفى سليم، والألحان والتوزيع لأحمد مصطفى.

كما أحيت مروة ناجي حفلاً غنائياً مؤخراً بمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ31 بعدد كبير من أغاني الراحلة وردة، منها "حرمت أحبك" و"ع الربابة" و"لعبة الأيام" و"حنين" و"مالي".