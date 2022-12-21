شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم رحلة العائلة المقدسة بمركز الثقافة السينمائية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني أمسية سينمائية يعرض خلالها فيلم " رحلة العائلة المقدسة" للمخرجة سميحة الغنيمى، وذلك بمناسبة نجاح مصر متمثلة في وزارة الثقافة في تسجيل الاحتفالات المرتبطة برحلة العائلة المقدسة على قوائم التراث غير المادي لليونسكو .

والفيلم ينتمي إلى نوعية الأفلام الوثائقية الطويلة إنتاج اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وكانت له عدة إشادات دولية و مصرية وعربية وتم ترجمته إلي العديد من اللغات، وقال عنه البابا شنودة للمخرجة سميحة الغنيمى فورانتهائها منه وعرضه:" أشعرتينا بالفعل بأن المسيح يسير ويتحرك."

رحلة العائلة المقدسة يعد من روائع السينما التسجيلية وتم تصويره بالقدس فى التسعينيات ‎حيث تجولت مخرجته بالكاميرا فى عدة أماكن دينية مهمة لم تدخلها كاميرات أخرى غيرها، وتعرضت لمخاطر كثيرة ولم تأبه أو تعير اهتماما بما تواجهه من عقبات، ومن الأماكن التى صورت بها ولم تدخلها أى كاميرات أخرى دير المحرق وكنيسة المهد وكنيسة هيرودوت وغيرها من المواقع الحقيقية التى تظهر بالفيلم والتى ولد ومر بها السيد المسيح عليه السلام

ومن جانبها أشارت المونتيرة منار حسني أن مركز الثقافة السينمائية يحرص دائما علي تنوع الأنشطة التي يقيمها من خلال العروض السينمائية والندوات والورش المتخصصة حتي تتناسب مع متطلبات الجمهور من محبي وعشاق السينما.

يعقب عرض الفيلم مناقشة للفيلم مع القمص إبرام عبد الشهيد راعى كنيسة مارجرجس بروض الفرج ، وجدير بالذكر أن الفعاليات تقام تحت اشراف الكاتبة/ أمل عبد المجيد مديرعام مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف . وجميع الفعاليات التي يقيمها المركز القومي للسينما مجانية للجمهور العام من محبي السينما،