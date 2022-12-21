شكرا لقرائتكم خبر عن ميرهان حسين: الناس بتشوفنى فى الشارع تقول لى دمك خفيف.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة ميرهان حسين ضيفة في برنامج "صاحبة السعادة" للفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة Dmc، وتناولت الحلقة الحديث عن أعمالها الفنية الجديدة ومشوارها الفني، كما تخللها تقليد ميرهان حسين لبعض الفنانات.

وقدمت إسعاد يونس ضيفتها قائلة: "عندها طاقات فنية، نجمة من نجوم السينما والتليفزيون، لكن عاجبنى جنانها فى الفيديوهات اللى بتعملها على السوشيال ميديا خاصة تقليد الفنانات".

وخلال اللقاء قالت ميرهان حسين: "عندى قدرة على التقاط التفاصيل، محدش شاف الموهبة دى فيا، لكن أنا اكتشفتها فى نفسى، خاصة فى وقت كورونا وبدأت بتقليد فيروز".

ووجهت لها إسعاد يونس سؤالا قائلة: "إنتى وجه جميل ومريح على الشاشة، ألم تخش أن يؤثر ذلك عليك فى السينما والتليفزيون؟" لترد ميرهان: "لا أنا بعمل اللى أنا بحبه، واستغليت السوشيال ميديا".

وأضافت: "بيتعرض عليا أدوار مش شخصيتى، وبعد فيديوهاتى على السوشيال ميديا الناس بتقابلنى فى الشارع وتقولى أنت دمك خفيف".

فى سياق متصل، تصور الفنانة ميرهان حسين حاليا المشاهد الأخيرة في مسلسل "مشوار الونش" مع النجم محمد رجب، بالتزامن مع عرضه على قناة الحياة، حيث تنتهى ميرهان من دورها نهاية شهر ديسمبرالجارى اذ يتبقى لها أسبوع تصوير فقط.

وتجسد ميرهان حسين في أحداث العمل شخصية "نوارة" الفتاة الشعبية التي تعمل في محل بيع ملابس حريمى، وكشفت الحلقة الثانية من العمل عن زواجها العرفى من حسن الونش (محمد رجب) بعدما تعرف عليها في مكتب صدقه المحامى (صلاح)، وبدأت نواره في ملاعبة حسن بارسال له عقد الزواج العرفى بينهما رغم أن حسن أكد لصديقه على تخلصه من هذا العقد ومن المتوقع أن تشهد الحلقات المقبلة أحداث مثيرة حول هذه القصة.

وفى سياق آخر، تشارك ميرهان حسين كصيفة شرف في فيلم "اتنين للإيجار" مع بيومى فؤاد ومحمد ثروت والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وتقدم ميرهان خلال الأحداث أغنية بعنوان "كلمتين وبس"، والعمل تأليف محمد القواشتي وإخراج شادي على، وتعتمد قصة الفيلم على ظهور عدد من ضيوف الشرف كل ضيف بطل حكاية تحدث مع بيومى فؤاد ومحمد ثروت خلال الأحداث.