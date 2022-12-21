شكرا لقرائتكم خبر عن 47 عاما على عرض فيلم "بديعة مصابنى".. والنجوم يعيدون التجربة على المسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الأربعاء، 47 عاما على عرض فيلم " بديعة مصابنى"، الذى عرض في 21 ديسمبر 1975، ومن بطولة نادية لطفى و نبيلة عبيد و كمال الشناوى وفؤاد المهندس وحسين الإمام وعماد حمدى وتأليف محمد مصطفى سامى و إخراج حسن الإمام.



بوستر الفيلم

والفنانة بديعة مصابنى، مازالت سيرتها وتاريخها في عالم الفن الاستعراضى تفرض نفسه، وكشفت عدد من النجمات تجسيدهن شخصية بديعه في أعمال فنية جديدة منها على خشبة المسرح أو في عالم الدراما التلفزيونية.

حيث جسدت الفنانة اللبنانية رزان مغربى شخصية بديعة من خلال مشاهد مسلسل " الضاحك الباكى" كما تقدم النجمة سمية الخشاب مسرحية "كازينو بديعة" تأليف أحمد الأبياري واخراج طارق الابياري، وهي مسرحية غنائية استعراضية ومن المقرر عرضها في العام الجديد ويشارك في البطولة أحمد فتحي وإدوارد وعلاء مرسي إنجي وجدان، ، إيمي طلعت زكريا، علاء زينهم ،استعراضات عاطف عوض

كما أعلنت الفنانة بشرى منذ فترة عن تقديم مسرحية تحمل الاسم نفسه، وهو ما يعني طرح عملين مسرحيين يحملان الاسم نفسه لكن بنجوم مختلفين.

والجدير بالذكر أن بديعة جورج مصابني ولدت في دمشق لأب لبناني وأم سورية 25 فبراير 1892، هاجرت مع والدتها جميلة الشاغوري إلى أمريكا الجنوبية لتعود في عام 1919 إلى مصر. تعلمت الغناء والرقص وعاشت أعواماً طويلة فيها، وأتيح لها أن تخرج كثيرا من الفنانين من خلال صالتها، وكانت فرقتها أشبه بمدرسة تخرج فيها عدد كبير من فناني الغناء الاستعراضي ومن أبرزهم فريد الأطرش وتحية كاريوكا وسامية جمال وحورية محمد وببا عز الدين ومحمد عبد المطلب وهاجر حمدي ومحمد الكحلاوي ومحمد فوزي وإسماعيل ياسين. ممن لمعت أسماؤهم في مجال الفن في السينما والمسرح والاستعراض.