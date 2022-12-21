شكرا لقرائتكم خبر عن ويجز: لا يوجد أزمة مع مصطفى كامل.. وأذهب إليه بمجرد عودتي لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أضاف ويجز، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنه فيما يخص أزمته مع نقيب المهن التمثيلية، مصطفى كامل: "لا يوجد هناك أي زعل، وهناك من يتربص بنا لمشاهدة شجارنا سويا".

وتابع ويجز: "بقالي شهرين بره مصر، ولما أرجع مصر هروح النقابة وهقابل النقيب مصطفى كامل، وأنا حاليا أعمل خارج البلد في حفلات عديدة، ومبسوط جدا بتمثيلنا بره واقتربنا من حاجة بحجم كأس العالم، وما حدث دفعة كويسة لكل فنان عربي ومصر بأن الأمور سهله".

وأشار إلى أنه حاول فعل شيء يشرف به الأجيال الجديدة، متابعا: "كل من يعمل معي عربي، وبالنسبة لتجربتي في التمثيل قوبلت بردود أفعال إيجابية وأشعر أنني أريد أن أكرر التجربة لأن مناخ التمثيل جعلني متحمس للعمل به مرة أخرى".

وغنا نجم الراب ويجز، أغنيته "عز العرب" في ملعب لوسيل، بين شوطى المباراة النهائية بين فرنسا والأرجنتين بكأس العالم، وأشعل ويجز الجماهير وسط فريق راقص من حوله وظهر ويجز بالجلباب.

وكان كليب "عز العرب" الفيديو الموسيقى لأغنية ويجز الذى أخرجه المصرى على العربى وأطلقته الفيفا عبر صفحتها الرسمية على موقع يوتيوب قد حقق نجاحًا ساحقًا وكبيرًا ونسبة مشاهدات كبيرة جدًا.

وطرح أغنية عز العرب فى 14 ديسمبر، أى منذ 4 أيام، حققت نجاحا مبهرا و كبيرا، حيث تقترب من مليون و نصف مشاهدة، ومتصدره تريند 4 على اليوتيوب وأغنية "عز العرب" غناء وكلمات وألحان ويجز، والمخرج على العربى و مدير التصوير فوزى درويش ومصممة الرقصات ليلى غالب، توزيع كريم لطفى المصرى المقيم فى أمستردام بالتعاون مع تودور مونرو الرومانى المقيم فى لندن.

والجدير بالذكر أن على العربى وويجز قد تعاونا من قبل فى الأغنية الرسمية الخاصة بالفيلم الوثائقى كباتن الزعترى الذى أخرجه وانتجه على العربى وفاز بالعديد من الجوائز العالمية.