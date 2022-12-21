شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أعمال فنية تجمع عبير صبري بالمخرج سامح عبدالعزيز قبل مسلسل "جميلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض الفنانة عبير صبري السباق الرمضاني القادم 2023 من خلال مشاركتها في مسلسل "جميلة"، حيث تبدأ تصوير المشاهد الأولى لها في المسلسل مطلع يناير المقبل، من بطولة ريهام حجاج، وتأليف أيمن سلامة، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.

عبير صبري تخوض دراما رمضان بـ "جميلة"

ويسجل مسلسل "جميلة" التعاون الخامس الذي يجمع عبير صبري بالمخرج سامح عبد العزيز، حيث شاركت معه العام الجاري في عملين، هما: مسلسل "يوتيرن" الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، وكان من بطولة ريهام حجاج، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسوني، تأليف أيمن سلامة، بالإضافة إلى مسلسل "أنا وهي" الذي عرض في يناير الماضي، بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبدالباقي، ميرهان حسين، محمود البزاوي، وغيرهم من الفنانين، تأليف مصطفى حمدي.

وفي عام 2020 خلال الموسم الرمضاني، شاركت مع سامح عبد العزيز في مسلسل "خيانة عهد، وكان العمل من بطولة يسرا، حلا شيحة، بيومي فؤاد، خالد سرحان، جومانا مراد، خالد أنور، وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف أحمد عادل سلطان، سيناريو وحوار أمين جمال.

عبير صبري تنتظر عرض فيلم "ليلة العيد"

وتنتظر "صبري" عرض فيلم "ليلة العيد" الذى انتهت من تصويره العام الماضى، والذي يسجل المشاركة الرابعة لها مع المخرج سامح عبدالعزيز، وهو من تأليف أحمد عبد الله، وبطولة عدد كبير من الفنانين منهم يسرا وسميحة أيوب، ريهام عبدالعفور، سيد رجب، يسرا اللوزى، عبير صبرى، هنادى مهنى، محمد لطفى، نهى صالح، مايان السيد، عارفة عبد الرسول، ويتحدث الفيلم عن قهر المرأة بشكل عام.

يذكر أن مسلسل "جميلة" تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وبطولة ريهام حجاج، عبير صبرى، سوسن بدر، يسرا اللوزى، أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامى، رحاب حسين، ويتناول العمل العديد من القضايا الاجتماعية والصراعات التى نشهدها حولنا فى المجتمع.