شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الفن 2022.. أحمد عز نجم العام بفيلمين وإيرادات 153مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق النجم أحمد عز نجاحا كبيرًا في مجال السينما خلال عام 2022، حيث شهدت دور العرض السينمائية المختلفة خلال 2022 عرض فيلمين من بطولته وهما: "الجريمة" و"كيرة والجن"، وحصد الفيلمين إيرادات بلغت 153 مليون جنيه ليصبح بذلك النجم الأعلى تحقيقا للإيرادات هذا العام.

فيلم الجريمة

حيث عرض فيلم "الجريمة" يوم 5 يناير، محققا إيرادات بلغت 33 مليون و397 ألف جنيه، وشارك عز بطولته كل من: منة شلبى، ماجد الكدواني، سيد رجب، رياض الخولى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، نبيل عيسى، ميرنا نور الدين، حجاج عبد العظيم، محمد أبو داود، وعدد آخر من الفنانين، وإخراج وتأليف شريف عرفة، وشارك في كتابة السيناريو والحوار أمين جمال، محمد محرز، وتدور الأحداث في إطار بوليسى أكشن.



الجريمة

فيلم كيرة والجن

بينما عرض فيلم "كيرة والجن" يوم 30 يونيو قبل أيام من موسم عيد الأضحى، محققا أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، حيث اقترب من حصد 120 مليون جنيه حتى الآن، ليكون 153 مليون جنيه إجمالي الإيرادات التي حققها أحمد عز خلال 2022.

"كيرة والجن" يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19 إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى إبان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.

فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.