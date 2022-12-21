شكرا لقرائتكم خبر عن نادر عباسي : إعادة توزيع أغاني محمد عبد الوهاب بشكل سيمفوني تم بتكليف من أحفاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المايسترو نادر عباسي، إن إعادة توزيع أغاني الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب بشكل سيمفوني تم بتكليف من أحفاد عبد الوهاب، لافتًا إلى أن جانب كبير من الحفل كان للأغاني غير المشهورة لعبقري الموسيقى محمد عبد الوهاب.

وأضاف عباسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، مساء الثلاثاء، أن الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب كان حلمه تأسيس أوركسترا كبيرة، مشيرًا إلى أنه قام باختيار 15 أغنية وقطعة موسيقية من تراث عبد الوهاب لعرضها بالحفل، متابعًا: سنعيد إحياء دويتو "يادي النعيم" النادر لمحمد عبد الوهاب وليلى مراد.

وتابع المايسترو نادر عباسي، أنه خلال الحفل الذي أقيم اليوم بمسرح جامعة القاهرة لم يخلو كرسي واحد في القاعة التي تتسع لـ3 آلاف طالب، وكان رد الفعل على الحفل مبهرًا، مضيفًا: سنقوم بتنظيم حفلات شهرية بالجامعات المصرية، وسنقيم حفلًا بجانب تمثال رمسيس في المتحف المصري الكبير.

وفى وقت سابق علق الموسيقار نادر عباسي، على انتشار أنواع عديدة من الموسيقى خلال الفترة الأخيرة ومن بينها موسيقى "المهرجانات"، وقال: "في العالم كله جميع أنواع الموسيقى موجودة، ولابد من ذلك، ولكن المساحة التي يعطيها الإعلام للموسيقى التي نراها تستحق لابد أن يكون أكبر، لا يمكن أن تعطي لشخص تنتقده مساحة كبيرة لأنه سينتشر أكثر".

وأضاف خلال : "لابد من عودة البرامج الخاصة بالموسيقى وكيفية العزف وتكوين الآلات الموسيقية، وأنبهر عندما أرى شاب صغير يغني الأغاني القديمة بشكل صحيح".

وقال: "موسيقى المهرجانات، يمكن أن نسمعها في فرح، نسمعها مرة أو اثنين وقد يكون عمرها شهر، إنما الموسيقى الكلاسيكية تستمر لعشرات ومئات السنوات، وسر الإقبال على المهرجانات باعتباره هو المتاح عبر وسائل الإعلام المختلفة، وأرى أننا ليس لدينا قوة حاليا كفنانين لمواجهة هذه الموجة".