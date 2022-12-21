شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة والمخرج حسين المنباوى ثنائية جديدة فى السينما والدراما 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون النجم أمير كرارة مع المخرج حسين المنباوى للمرة الأولى في الدراما والسينما، حيث يدخل كرارة عام 2023 بمسلسل وفيلم جديدين من إخراج حسين المنباوى، العمل الأول هو مسلسل "سوق الكانتو" الذى انطلق تصويره الأسبوع الماضى ومقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، والعمل الثانى هو فيلم "البعبع" المقرر عرضه العام المقبل.

مسلسل "سوق الكانتو" تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، مها نصار، عبد العزيز مخيون، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، غفران محمد، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين، وحيث تدور الأحداث في اطار شعبى وتحديدًا في سوق البالة بوسط البلد عام 1922.

أما فيلم "البعبع" فانطلق تصويره الشهر الماضى وتم الانتهاء من جزء في أحداثه قبل التوقف من أجل المسلسل، ويشارك في بطولة الفيلم ياسمين صبرى، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتة، ومحمد أنور، عباس أبو الحسن، وتأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوى، ويجسد أمير كرارة خلال الفيلم دور مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه "سلطان".

المخرج حسين المنباوى من المخرجين البارزين على الساحة الفنية خلال السنوات الماضية، حيث قدم العديد من الأعمال ما بين الدراما والسينما أبرزها أفلام "شد أجزاء" بطولة محمد رمضان، و"ليلة هنا وسرور" و"عمهم" بطولة محمد إمام، ومسلسلات "عد تنازلى" بطولة عمرو يوسف وطارق لطفى، "حلاوة الدنيا" بطولة هند صبرى، "لمس أكتاف" و"الفتوة" بطولة ياسر جلال، "جزيرة غمام".

وقدم أمير كرارة في رمضان الماضى، مسلسل "العائدون" وشارك في بطولته أمينة خليل، محمود عبد المغنى، أحمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، مايا طلام، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".