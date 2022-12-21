شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الفن 2022..أعلى 5 أفلام تحقيقًا للإيرادات فى شباك تذاكر هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت السينما المصرية هذا العام انتعاشة على مستوى شباك التذاكر، واستطاعت الأفلام تحقيق إيرادات قياسية، ومع قرب نهاية عام 2022، نرصد أعلى 5 أفلام تحقيقاً للإيرادات فى سينما هذا العام والتى شهدت عرض 24 فيلماً فى السينما بحصيلة نصف مليار جنيه وهو الرقم الأكبر مقارنة بالسنوات الماضية.

"كيرة والجن" 120 مليون جنيه

الفيلم بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، أحمد عبد الله محمود عدد كبير من الفنانين ضيوف الشرف منهم كريم محمود عبد العزيز، روبى، رشدى الشامى، سلوى محمد على، أحمد كمال، عارفة عبد الرسول وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.



كيرة والجن

"واحد تانى" 64 مليون جنيه

الفيلم بطولة أحمد حلمى، روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار.



فيلم واحد تانى

"عمهم" 56 مليون جنيه

الفيلم بطولة محمد إمام محمد سلام، هدى المفتى، سيد رجب، باسم سمرة، رياض الخولى، محمد ثروت، محمد لطفى، الشحات مبروك وعدد آخر من الفنانين، وتأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والكوميديا، حول سلطان وهو ملاكم ومدرب يعمل مع صديقه سعيد بمركز رياضى، فتقودهما الصدفة إلى مطبعة لتزوير الأموال ويتورطا فى العديد من المتاعب.



فيلم عمهم

"بحبك" 55 مليون جنيه

الفيلم بطولة وتأليف وإخراج تامر حسنى وشارك فى بطولته هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى، أحمد عزمى، وتميم عبده وسمر محمد متولى، وعمرو صحصاح وعاليا راشد، شهد الشاطر، وآخرون، وتدور الأحداث حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.



فيلم بحبك

"العنكبوت" 36 مليون و300 ألف جنيه

الفيلم بطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، محمد لطفى، أحمد فؤاد سليم، الراحل زكى فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوى، محمود غريب وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو شيماء سيف، وهو تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال، وتدور أحداثه فى اطار أكشن مثير.