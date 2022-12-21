شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل حب وتفاؤل وبهجة بأغنية حسين الجسمي الجديدة بعد عقد قرانه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم حسين الجسمي أحدث إصداراته الغنائية من بوابة اللون الغنائي المصري كلاماً ولحناً، تحمل الأغنية عنوان "يارب تكون بخير"، وفيها الكثير من المعاني والأحاسيس الجميلة، والذي يجدد تعاونه بها مع الشاعر المصري تامر حسين، والموزع الموسيقي علي فتح الله، حيث تحمل اللون العاطفي في كلماتها وأسلوبها الغنائي كما حملت رسائل حب وتفاؤل وبهجة، والتي يقول في مطلعها:

يارب تكون بخير

دى أهم حاجه عندي

بعديها حاجات كتير

انسى الزعل وعديِ

بَعدك فضي المكان

واتقفِلت البيبان

وغرد مؤخرا حسين الجسمى، عبر حسابه على تويتر، قائلا:"أكرمني الله وزان بيتي بالبركة والبهجة، وانتشت أجواؤنا عطر السرور ولله الحمد بتوفيق رب العالمين عقدت قراني اليوم بشهادة وحضور ومباركة الأهل والأحبة"، وذلك فور عقد قرانه.

ويحيى النجم الإماراتى حسين الجسمى حفلاً غنائيًا، في الشارقة، ليلة رأس السنة، ومن المقرر أن يقدم حسين توليفة كبيرة من أغانيه الشهيرة، التى حقق من خلالها نجاحًا كبيرًا في مشواره.

وطرح حسين الجسمى مؤخرًا، أغنية جديدة بعنوان" ليه" علي موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى من كلمات مصطفى مرسي، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، مكس وماستر هاني محروس.

كما طرح، أحدث أغنياته بعنوان "دعيت الله" من ألحانه، وأشعار أحمد الصانع، والموزع الموسيقى "سيروس"، والمكساج والماستر للمهندس جاسم محمد.

حسين الجسمى أحد أهم وأبرز المطربين العرب الذين يتمتعون بشعبية جارفة فى الوطن العربى، حيث حقق شهرة كبيرة بصوته العذب وأغنياته الرومانسية التى تتسم بطابع مميز ولون خاص به، وكان جزءاً كبيراْ من أغنياته من نصيب مصر التى أحبها وعشقها وقرر أن يتغزل فيها وفى شعبها بأغنياته فى الكثير من المناسبات العادية والوطنية، والتغنى فى جمالها وأصالة شعبها.