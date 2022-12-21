شكرا لقرائتكم خبر عن فان دام يدعم بيج رامي: قمت بعمل عظيم يا أخي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق نجم أفلام الأكشن جان كلود فان دام "فاندام" على أداء النجم المصري بيج رامي، حيث كتب على حساب بيج رامي: "لقد كنت أتابع أداءك يا أخي بيج رامي لقد قمت بعمل عظيم..وحظًا موفقا في مسابقة مستر أولمبيا المقبلة".

ولم يكن فاندام فقط من علق على بيج رامي حيث قال النجم العالمى أرنولد شوارزنيجر، إن بطل مستر أوليمبيا السابق بيج رامى، كان يمكنه التتويج بالبطولة للعام الثالث على التوالى وأن هناك تفاصيل صغيرة هى ما أبعدته عن الحفاظ على لقبه مرة جديدة، خلال البطولة التى حصل فيها على المركز الخامس قبل أيام قليلة.

وأوضح أرنولد أن اختيار الفائز فى النهاية يعتمد على وجهات نظر الحكم، وليس له قواعد محددة ولكن الحكام قاموا بعمل جيد، مؤكدا أن الـ5 متسابقين الحاصلين على المراكز الأولى والذين كان من بينهم بيج رامى، قدموا مستويات رائعة وقوية للغاية.

وأوضح أرنولد أن رامى كان كبير الحجم بما فيه الكفاية بالفعل خلال العام الماضى حين فاز بالمسابقة الأكبر فى عالم كمال الأجسام للمحترفين، وكان يجب أن يركز هذا العام على جودة العضلات وتنشيفها بشكل أكبر، بدلا من التركيز على زيادة الحجم الذى لم يكن فى حاجة له بشكل كبير، وأوضح أن رامى كان يمكنه الفوز بالمسابقة لو كان حصل على وسط أنحف بحوالى أنش واحد فقط، أى ما يعادل 2.5 سم.



فاندام

وتابع أرنولد أن بيج رامى يمكنه خسارة من 10 إلى 20 رطل خلال هذا العام، أى ما يتراوح بين حوالى 4.5 و9 كيلو، ويعود ليتوج بأوليمبيا خلال العام المقبل، فهو يمتلك مستوى رائع للغاية.