شكرا لقرائتكم خبر عن مازن الغرباوي يقدم ورشة تمثيل بمهرجان ليالي مسرح الصحراء بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم المخرج المصري مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ورشة تمثيل للشباب الجزائري ضمن فعاليات مهرجان " ليالي مسرح الصحراء الدولية بمدينة أدرار بالجزائر خلال الفترة من 21 إلى 26 ديسمبر الجاري، ويستضيف المهرجان 13 دولة عربية وأجنبية، منها سلطنة عُمان والعراق ومصر والدنمارك والأردن وتونس وفلسطين والمجر وإيطاليا والجزائر.

مهرجان مسرح الصحراء يقدم عروضه من عناصر الطبيعة بالصحراء في مدينة ادرار بالجزائر ، والعروض تقدم في الهواء الطلق ، وسيخصص المهرجان، والمهرجان يشارك في دورته المقبلة 26 عرضا ، 16 عرض اجنبي و10 عروض من الجزائر ، ومن ضمن الفرق المشاركة فرقة البُن للفنون المسرحية والأدائية وتقدم عرض "مسرحية كيف تصنع بيضة مسلوقة؟" للكاتب اليوناني يوجين يونسكو، دراماتوج وإخراج الكاتب والمخرج أسامة زايد، تمثيل كلٍّ من سامي البوسعيدي وزياد الحضرمي ومحمد العبري وسعيد السعدي.

جدير بالذكر أن المخرج مازن الغرباوي شارك مؤخرا في مهرجان أيام قرطاج المسرحية ومثل مصر في المسابقة الرسمية بعرض " هاملت بالمقلوب " تأليف الدكتور سامح مهران ، وبطولة الفنانين : عمرو القاضي ، خالد محمود ، أيمن الشيوي ، سمر جابر ، نهاد سعيد ومجموعة من الوجوه الجديدة من شباب المعاهد الفنية والمسرح الجامعي، إهداء المشاركة الصوتية والسينمائية الفنان القدير خالد الصاوي، تأليف سامح مهران، ديكور وإضاءة صبحي السيد، تأليف موسيقي طارق مهران، أزياء مروة عودة، مابينج رضا صلاح، ماكيير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر، إخراج مازن الغرباوي.