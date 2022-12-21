شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الفن 2022..ثنائيات النجوم فى7أفلام..أبرزها كريم وعز والسقا ومنى زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم النجاحات الكبيرة التي يحققها نجوم السينما بمفردهم خلال الأفلام التي يقدموها لجمهورهم، إلا أن عام 2022 شهد اعتماد عدد من الأفلام التي عرضت في دور العرض السينمائية المختلفة على أكثر من نجم، وكان لهذه الثنائيات أثر كبير على السينما في 2022، ولعل أشهرهم ثنائية كريم عبدالعزيز وأحمد عز في فيلم "كيرة والجن"، ومنة شلبي وكريم محمود عبدالعزيز في "من أجل زيكو".

وفي السطور التالية نستعرض لكم أبرز ثنائيات السينما في عام 2022:

أحمد عز ومنة شلبي

من الثنائيات التي ظهرت في السينما 2022 أحمد عز ومنة شلبي، حيث قام الثنائي سويا ببطولة فيلم الجريمة الذي تم عرضه في يناير، وشاركهما كل من: ماجد الكدواني، سيد رجب، رياض الخولى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، نبيل عيسى، ميرنا نور الدين، حجاج عبد العظيم، محمد أبو داود، وعدد آخر من الفنانين، وإخراج وتأليف شريف عرفة، وشارك في كتابة السيناريو والحوار أمين جمال، محمد محرز، وتدور الأحداث في إطار بوليسى أكشن.



الجريمة

كريم محمود عبدالعزيز ومنة شلبي

كما قام ببطولة فيلم "من أجل زيكو" الثنائي كريم محمود عبدالعزيز ومنة شلبي، حيث جسدا دور زوجين يعيشان في منطقة شعبية يذهبان مع ابنهما إلى تصفيات إحدى مسابقات الذكاء، وعرض الفيلم هو الآخر في يناير، وشاركهما بطولته كل من: محمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى، وتدور أحداثه حول زيكو الطفل الوحيد لعائلة مجنونة ومضحكة، تتحول حياتهم رأسا على عقب عندما يربح زيكو فرصة المشاركة فى مسابقة أذكى طفل فى مصر، يدفعهم هذا الأمل إلى الانطلاق فى مشوار ملىء بالمغامرات الكوميدية والمفاجآت الخطيرة.



زيكو

هشام ماجد ودينا الشربيني

وقدم دور البطولة في فيلم "حامل اللقب" الفنان هشام ماجد، والفنانة دينا الشربينى، وعرض الفيلم في فبراير محققا 11 مليوناً و400 ألف جنيه، وشاركهما بطولته: محمد سلام، أحمد فتحى، ليلى عز العرب، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت ومحمد كيلانى، وتأليف إيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحى، وتدور الأحداث حول حياة (يحيى) لاعب كرة القدم وزوجته (مسك) التي تعمل طبيبة أمراض النساء، ويسعى الزوجين لسنين عديدة لإنجاب طفل، ولكنهما يفاجئا بعد حدوث الأمر بشيء غير طبيعي، ويتعرضا للكثير من المواقف الكوميدية.



حامل اللقب

أحمد السقا ومنى ذكي

بينما عاد الثنائي الأشهر أحمد السقا ومنى ذكي مرة أخرى هذا العام بعد غياب 6 سنوات، وقدما فيلم "العنكبوت" الذي عرض 2 مايو ضمن منافسات عيد الفطر، وشاركهما البطولة ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، محمد لطفى، أحمد فؤاد سليم، الراحل زكى فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوى، محمود غريب وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو شيماء سيف، وهو تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال، وتدور أحداثه فى اطار أكشن مثير.



العنكبوت

كريم عبد العزيز وأحمد عز

وكان من أشهر الثنائيات التي تم تقديمها خلال عام 2022 هي ثنائية النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز خلال فيلم "كيرة والجن" الذي عرض يوم 30 يونيو قبل موسم عيد الأضحى بأيام قليلة، وحققت تلك الثنائية نجاحا مبهرًا، حيث حصد الفيلم ما يقرب من 120 مليون جنيه.

"كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد وإنتاج سينرجى فيلمز، يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19 إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى إبان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924.



كيرة والجن

دنيا سمير غانم وهشام ماجد

وقدم بطولة فيلم "تسليم أهالى" الذي عرض في السينمات المختلفة يوم 3 أغسطس، الثنائي دنيا سمير غانم وهشام ماجد، محققين إيرادات بلغت 31 مليون جنيه، بمشاركة وبيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوى من إنتاج شركتى سينرجى وروزناما، ويتناول العمل قصة زوجين، يحلم الزوج الذى يعمل بمهنة الطبيب البشرى فى الهجرة لكندا، لكن سرعان ما تظهر امرأة فى حياة الزوجين وتلاحقهما فى كل مكان.



تسليم أهالي

ماجد الكدواني وهند صبري

كما شارك الثنائي ماجد الكدواني وهند صبري سويا في الفيلم الكوميدي "فضل ونعمة" الذي عرض في السينمات 5 أكتوبر، بمشاركة: محمود حافظ، محمد رضوان، ياسمينا العبد، الطفل إسماعيل أحمد الجندى، سماء إبراهيم، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمد ممدوح، والعمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام، وتدور الأحداث في إطار كوميدى حول الزوجين فضل (ماجد الكدوانى) ونعمة (هند صبرى) يمتلكان عربة أكل سريع ويتورطان في قضية ويحاولان إثبات براءتهما.