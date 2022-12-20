شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير صحفية تشير إلى إقتراب الإنتر من التعاقد مع ماركوس تورام! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة بيلد الألمانية عن وجود مفاوضات قوية من قبل مسئولي نادي الإنتر من أجل التعاقد مع المهاجم الفرنسي ماركوس تورام، لاعب نادي بورسيا مونشجلادباخ، يأتي ذلك فى ظل رغبة الفريق الإيطالي بتدعيم صفوفه الأمامية بشكل قوي إستعدادًا لمنافسات دوري الأبطال الإقصائية.

وأفادت الصحيفة أن المفاوضات بين الطرفين تسير فى إتجاه جيد فى الساعات القليلة الماضية، مما يقرب اللاعب بشكل كبير للدوري الإيطالي عبر بوابة الإنتر فى فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، بعد الوصول إلى إتفاق نهائي حول بنود التعاقد فى الأيام القليلة القادمة.



موقف لوكاكو يقرب تورام بشدة!

وأشارت بعض المصادر الصحفية أن نادي الإنتر قد فقد الأمل فى عودة لوكاكو لمستواه مرة أخري فى الفترة القادمة، بعد المستوي السيئ الذي قدمه اللاعب رفقة منتخب بلجيكا فى المونديال الأخير وإهداره فرص تواجد المنتخب البلجيكي فى الدور القادم خلال مباراة كرواتيا بدور المجموعات.

بجانب أن اللاعب يعاني من كثرة الإصابات المزمنة منذ عودة من صفوف مانشستر يونايتد فى نهاية الموسم الماضي، الأمر الذي يدفع المدرب سيميوني إنزاجي للإسراع فى التعاقد مع تورام خلال الفترة المقبلة.



موقف تورام من الإنضمام إلى الإنتر!

ومن جانبه يري النجم الفرنسي تورام أن خطوة إنتقاله إلى الإنتر ستكون جيدة للغاية فى الفترة المقبلة، حيث ستضمن له فرصة الظهور فى دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، بعدما قام الفريق الإيطالي بإقصاء برشلونة من دور المجموعات فى واحدة من أكبر مفاجأت المجموعة الثالثة والبطولة.