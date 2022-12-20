شكرا لقرائتكم خبر عن تورينيو الإيطالي يبدي إهتمامه بالتعاقد مع المهاجم المغربي وليد شديرة! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة توتو سبورت الإيطالية عن وجود رغبة قوية من مسئولي نادي تورينو الإيطالي بالتعاقد مع النجم المغربي وليد شديرة، مهاجم نادي باري الإيطالي فى دوري الدرجة الثانية، حيث يري مسئولي الفريق الإيطالي أن اللاعب قابل للتطور بشكل كبير وسيكون على حجم تطلعات المرحلة القادمة.

وأفادت الصحيفة أنه على الرغم من المستوي الباهت الذي ظهر به اللاعب فى المونديال رفقة أسود الأطلس، إلا أنه نال على إعجاب المدرب "إيفان يوريتش" المدير الفني لنادي تورينو، والذي يري أن اللاعب يتمتع بالسرعة الكبيرة بجانب القدات البدنية القوية التي ستؤهله على التألق مع الفريق حال إنضمامه.



موقف باري من رحيل اللاعب!

وفى سياق متصل لا يمانع فريق باري رحيل اللاعب حال تقدم مسئولي تورينو بعرض رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، الشئ الذي سيضمن للفريق الإستفادة المادية من اللاعب بشكل جيد، خاصة فى ظل الإهتمام الكبير بالتعاقد مع النجم المغربي، مما سيساعد فى إنعاش خزانة الفريق.



موقف شديرة من عرض تورينو!

ومن جانبه يرحب اللاعب بشدة فى التواجد ضمن صفوف فريق تورينو خلال الفترة المقبلة، خاصة أن هذه الخطوة ستساعد اللاعب فى الظهور بشكل أفضل داخل الدوري الإيطالي، مما سيؤثر على مسيرته بشكل إيجابي حال تألقه.