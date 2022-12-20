شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل يهنئ محمد فؤاد بعيد ميلاده..كل سنة وأنت طيب يا شريك النجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية تهنئة خاصة ل النجم محمد فؤاد، بمناسبة عيد ميلاده الذى يوافق اليوم الثلاثاء الموافق 20 ديسمبر ،وقال كامل لـ " الخليج 365 " قال كامل فيه كل سنة وأنت طيب يا فؤش يا وش السعد يا شريك النجاح وتحدث عن أهم النجاحات والاغانى التي جمعتهما سويا وكيف كانت فارقة في حياته لافتا أن أغنية "أودعك " من أهم المحطات الفارقة في حياته وكانت وش السعد أيضا وذكر كامل أيضا ذكرياته مع فؤش اثناء كواليس أغنية "صابر على اللى بيجرى لى "



مصطفى كامل والزميل عادل عبد الله

يذكر أن اليوم 20 ديسمبر هو ميلاد النجم محمد فؤاد، الذى لقبه جمهوره بـ"ابن البلد"، فهو من مواليد عام 1961، بدأ مسيرته الفنية بالتعرف بالصدفة على الفنان عزت أبو عوف، لينضم وقتها إلى فرقة "فور أم" وبعدها يقرر أن يطرح أول ألبوم خاص به حمل اسم " فى السكة".

بمناسبة الاحتفال بميلاد فؤاد نرصد لكم فى السطور التالية أشهر المحطات فى حياته الفنية.

فى السكة

طرح أول ألبوم لفؤاد عام 1983، واستطاع تحقيق نجاح كبير، نظرًا لحداثة هذا اللون من الغناء على الآذان المصرية والذى يجمع بين اللون الشعبى والفرانكوراب.

إسماعلية رايح جاى

بعيداً عن نجاح محمد فؤاد الغنائى، إلا أنه استطاع أن يدخل التمثيل وينجح فى هذه التجربة، حيث شارك فى عام 1997 فى بطولة فيلم "إسماعلية رايح جاى"، حيث تناولت قصة الفيلم جزءا من حياة فؤاد الحقيقة ووفاة شقيقه، إلى جانب بداية تعرفه بالفنان عزت أبو عوف، وحقق هذا الفيلم وقتها إيرادات كبيرة وصلت لـ28 مليون جنيه.