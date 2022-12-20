شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة تكريم ماريان خوري بمهرجان القاهرة للفيلم القصير اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم إدارة مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير ندوة لتكريم المنتجة والمخرجة السينمائية ماريان خورى مساء اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يدير ندوة تكريم ماريان خوري المنتج والمخرج السينمائى شريف مندور، ضمن فعاليات الدورة الرابعة من المهرجان.

تكريم ماريان خوري

وكان حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير شهد تكريم ماريان خوري، رفقة الممثلة كندة علوش والمخرج يسري نصرالله، وعبرت المخرجة عن سعادته بالتكريم خصوصا أنه يأتي من مهرجان متخصص في الأفلام القصيرة.

فعاليات القاهرة الدولي للفيلم القصير

وكانت أقيم ضمن فعاليات المهرجان ورشة للمخرجة التونسية جيهان إسماعيل، ضمن عدة ورش سينمائية تشملها الدورة الحالية.

كما شهدت فعاليات المهرجان ندوة بعنوان "النساء المبدعات أضواء أم ظلال " في سينما الهناجر، أدارتها دكتور ثناء هاشم استاذة السيناريو بالمعهد العالى للسينما وبحضور دكتور رانيا يحيى عضو المجلس القومى للمراة والاعلامية بثينة كامل.

وتستمر فعاليات الدورة الرابعة لـ مهرجان القاهرة للفيلم القصير حتى يوم 22 ديسمبر الجاري، حيث تقام العروض في دار الأوبرا المصرية بـ 3 أماكن تتضمن قاعة مركز الإبداع الفني، سينما الهناجر، سينما الحضارة بدار الأوبرا المصرية، وأعلنت إدارة المهرجان أن جميع العروض مجانية للجمهور.

يشار إلى أن لجنة تحكيم الأفلام القصيرة الدولية تضم في عضويتها 4 أسماء من صناع السينما والنقاد، إذ تضم السيناريست مريم نعوم، والمخرج سامح علاء والمخرج مراد مصطفى، والناقد أحمد شوقي.