شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى يكشف عن أول إفيهات فيلمه "نبيل الجميل" .. أنت طبيب ولا مريض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محمد هنيدي عن البرومو التشويقي الأول لفيلمه الجديد "دكتور نبيل الجميل أخصائي تجميل"، استعدادا لطرحه في السينمات المختلفة يوم 28 من ديسمبر الجاري، ضمن منافسات نصف العام الدراسي.

البرومو الرسمي لفيلم "نبيل الجميل أخصائي تجميل"

"كله تمام.. ابقو صحونى لما القطر يوصل طنطا" بهذه الكلمات كشف النجم محمد هنيدي عن أول الافيهات الكوميدية في فيلمه "نبيل الجميل" ويعود بالفيلم للسينما منذ أن قدم فيلمه الأخير "الإنس والنمس"، الذى عرض في السينمات العام الماضى.

وظهر محمد هنيدي خلال البرومو التشويقي مرتدياً زي الطبيب بداخل غرفة العمليات، وبرفقته الفنانة اللبنانية نور، وعلق على "الفيديو" قائلًا: "بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا على الله.. إعلان فيلم نبيل الجميل اخصائي تجميل القصير28 ديسمبر بدور العرض، الإعلان هو اللي قصير مش أنا .. يعني القصير نسبة للإعلان نفسه".

فيلم "نبيل الجميل أخصائى تجميل" يسجل أولى تجارب النجم محمد هنيدى في عالم الإنتاج، بعدما دشن هنيدى شركة إنتاج خاصة به واختار أن يكون هذا الفيلم الذى كتب فكرته أيضًا، باكورة إنتاجات الشركة كما استعان بابنتيه فاطمة وفريدة للإشراف على إنتاج الفيلم.

أبطال فيلم "نبيل الجميل"

فيلم "نبيل الجميل أخصائى تجميل" تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعى وبطولة محمد هنيدى، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، ياسر الطوبجى، أحمد فؤاد سليم، محمد رضوان، محمد الصاوى، مادلين طبر، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب وتدور الأحداث في إطار كوميدى ويجسد هنيدى شخصية دكتور تجميل يدعى نبيل وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية .

وفى سياق آخر يتبقى للنجم محمد هنيدى، أيام قليلة على الانتهاء من تصوير فيلمه "الجواهرجى" يشارك فى بطولته منى زكى، ولبلبة، أحمد حلاوة، تارا عماد، أحمد صلاح السعدني، آسر ياسين، باسم سمرة، وعارفة عبدالرسول وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي حول أزمات الحياة الزوجية.