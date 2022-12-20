شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تبتعد عن تويتر فترة مؤقتة: لدى طاقة سلبية وخصوصا من متابعيَ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النجمة إليسا، ابتعادها عن تويتر لفترة مؤقتة بسبب الطاقة السلبية، وكتبت عبر حسابها قائلة:"رح اختفي شويه عن تويتر لفترة لأن الطاقة السلبية الموجودة وخصوصي من متابعينى مش مقبولة سلام من الآن و حتى نلتقى".



إليسا

وتعد النجمة إليسا من الفنانات المتفاعلات على تويتر بكثره و تغرد عليه يوميا أكثر من مرة و تعبر عن اراءها الفنية و السياسية عليه ولكن بسبب الطاقة السلبية التي حصلت عليها سوف تبتعد عنه قليلا.

وفى سياق آخر، أحيت النجمة إليسا حفلاً غنائيًا فى الكويت يوم 24 نوفمبرالماضى، كما أحيت حفلاً غنائيًا على مسرح أولمبيا فى باريس يوم 12 نوفمبرالماضى أيضا ، وكانت هذه المرة الرابعة لإليسا التى تقف فيها على مسرح أولمبيا، ووقفت للمرة الأولى فى العام 2017 والمرة الثانية كانت فى العام 2019 وحققت حفلاتها هناك وقتها نجاحًا كبيرًا، والمرة الثالثة فى 6 نوفمبر 2021.

وطرحت النجمة اللبنانية إليسا كليب أغنيتها الجديدة "أنا وبس" مؤخرا، وهى من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، ومن إخراج إنجي الجمال وبهذا الكليب تعود إليسا إلى الرومانسية.

كما احتفلت النجمة إليسا، بوصول أغنيتها الجديدة مع الفنان سعد لمجرد "من أول دقيقة"، إلى 300 مليون مشاهدة كما عبرت عن سعادتها بوصول أغنيتها بتمون لـ100 مليون مشاهدة التي طرحتها منذ 15عامًا، وكتبت إليسا، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "100 مليون لـ بتمون ومني إلكن ملايين ومليارات الحب".

كما احتفلت النجمة إليسا، بوصول عدد متابعيها على حسابها على إنستجرام إلى 18 مليون متابع، وهنأها العديد من محبيها عبر حسابها على تويتر لوصولها لهذا الرقم متمنين لها المزيد من النجاح والتقدم.