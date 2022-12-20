شكرا لقرائتكم خبر عن منال محيى الدين تعزف مؤلفات عربية وكلاسيكية على المسرح الصغير فى الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت عنوان كلاسيكيات الشتاء السعيد تقدم عازفة الهارب العالمية منال محيى الدين حفلا فى الثامنة مساء الخميس 22 ديسمبر على المسرح الصغير بمشاركة العازفين هدى عبد العظيم ( فلوت ) ، روان سامح - حسام الدين عزت ( فيولينة ) ، عماد ابراهيم ( فيولا ) ، علاء الدين عبد الرشيد ( تشيللو ) ، كريم واصف ( كونترباص ) ، هشام كمال ( بركشن ) ، ليلى اشرف - امينة القوصى ( غناء ) .

يتضمن البرنامج مجموعة من الاعمال الكلاسيكية الغربية والمؤلفات الشرقية الشهيرة منها الفصول الاربعة لـ ڤيڤالدي ، باسكاليا للهارب المنفرد والرباعي الوتري لـ هاندل ، منوعات للفلوت والهارب لـ روسيني ، معزوفة للتشيللو والهارب والوتريات لـ سان صانس ، رجل الجليد للصوت البشرى والهارب والايقاع اعداد جوكهالي ، يازهرة في خيالي لـ فريد الاطرش وإعداد نادر ناجي ، كلمات لـ احسان المنذر واعداد عمر الطودى ، ڤالس للهارب والفلوت والوتريات والايقاع اعداد امير عوض ، الى جانب معزوفة بعنوان شكرا للموسيقي لفرقة آبا للڤوكال والهارب والفلوت والوتريات والايقاع اعداد امير عوض .

يذكر أن منال محيى الدين نشأت في أسرة فنية وبدأت العزف على آلة الهارب في سن العاشرة ثم التحقت بمعهد الكونسرفتوار ونالت البكالوريوس بتقدير امتياز ثم حصلت علي منحة من هيئة التبادل العلمي الألماني للدراسة في أكاديمية الفنون والموسيقي ،تعد أول عازفة هارب في أوركسترا القاهرة السيمفوني عام ١٩٩١ وقدمت العديد من الحفلات الناجحة داخل مصر وخارجها حتى نجحت فى بناء قاعدة جماهيرية كبيرة كما مثلت مصر في الكثير من المحافل الدولية.