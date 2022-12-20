شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان برلين السينمائي الدولى يطرح البوستر الرسمي للدورة الـ 73 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته الـ 73، عن البوستر الرسمي للدورة الجديدة التي ستقام في الفترة بين 16 فبراير من العام المقبل 2023، إلى 26 من نفس الشهر، البوستر الذى تم تصميمه بواسطة مصممة الجرافيك كلوديا شرامكي ومقرها برلين.



مهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته الـ 73

وذلك بعدما قرر المهرجان تكريم المخرج والمنتج وكاتب السيناريو الأمريكي ستيفن سبيلبرج، حيث سيُمنح جائزة الدب الذهبي الفخرية لإنجازه مدى الحياة، وذلك في نطاق حفل توزيع الجوائز في Berlinale Palast، على أن يعرض المهرجان أحدث أعماله،The Fabelmans ، وحصل سبيلبرج على العديد من جوائز الأوسكار، وهو أحد أشهر صانعي الأفلام في العالم، تتكون أعماله من أكثر من 100 فيلم ومسلسل، وهي فريدة من نوعها في تاريخ السينما العالمية على مدار الستين عامًا الماضية لتنوعها الهائل.

تم ترشيح سبيلبرج لجائزة الأوسكار لـ 19 مرة طوال حياته المهنية، حتى الآن، ويعتبر أنجح مخرج في كل العصور، حيث حصدت مسيرته العديد من الجوائز، بما في ذلك جوائز جولدن جلوب وإيمي لتصويره السينمائي، بالإضافة إلى مجموعة من الجوائز التقديرية لالتزامه بالقضايا الاجتماعية.

على سبيل المثال، حصل في عام 1998 على وسام الصليب الكبير مع نجمة وسام الاستحقاق من جمهورية ألمانيا الاتحادية تقديراً لفيلمه قائمة شندلر ومؤسسة Shoah الخاصة به.

في عام 2001، عينته الملكة إليزابيث الثانية قائدًا فارسًا في وسام الإمبراطورية البريطانية (KBE).

في عام 2015، حصل على وسام الحرية الرئاسي من الرئيس الأمريكي باراك أوباما.

كما أعلن مهرجان برلين السينمائى الدولى عن اختيار فيلم المرهقون للمخرج عمرو جمال للمشاركة فى نسخته الـ73، حيث سيحصل على عرضه العالمى الأول ضمن قسم البانوراما.

ويستند الفيلم على أحداث حقيقية فى عدن باليمن عام 2019، إذ تتبع القصة معاناة زوجين وأطفالهما الثلاثة بعد خسارة الأب والأم لعملهما جراء أزمة اقتصادية تمر بها الدولة. وبعد اكتشاف الأم حملها فى الطفل الرابع، يحاول الأبوان إيجاد طريقة للإجهاض رغم موقف مجتمعهما المحافظ تجاه هذا الأمر، مما يجبر العائلة على اتخاذ قرارات صعبة للنجاة من هذا المأزق.