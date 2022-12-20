شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين علي تكشف عن تعرض غرفتها لحريق بسبب ماس كهربائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المطربة ياسمين علي عن تعرض منزلها لحريق بسبب ماس كهربائي، فضلا عن تعرضها قبل يوم إلى حادث سير، ونشرت صورة لغرفتها عبر حسابها على "انستجرام"، معلقة عليها: "ما بحبش الطاقة السلبية والله بس اعمل ايه طيب، امبارح الساعه 2 بليل كنت قاعدة مع بابا وماما وبنتفرج عالتليفزيون قمت عشان أروح أوضتي انام".

وتابعت: "دخلت الأوضه قعدت دقيقه شميت ريحة بلاستيك محروق ومش فاهمه الريحه جايه من فين فجأة بدون مقدمات وربنا عالم باللي حاقوله (لقيت السقف علي وسعه مولع نار كله بمعني الكلمه وفجأة النار اتشفطت وبقت مختصرة فالشكل اللي انتوا شايفينه ده وقفلنا الكهرباء ورشينا ميه".



ياسمين علي

ياسمين علي تتعرض لحادث سير

واستكملت حديثها: "كل ده ف لحظات اتاري الجار من فوق في مية بتنزل من عنده عالسقف عندنا فعملت ماس فالكهرباء وحصلت النار اللي شوفتها دي، لو ماكنتش دخلت الاوضه ف التوقيت اللي روحت فيه، الله اعلم كان حصل ايه".

كما وجهت رسالة إلى جمهورها قائلة: "وقبلها بكام يوم كنا لسه عاملين حادثه بالعربية مع عربية نقل كبيرة، فما تنخدعوش بالضحك اللي بضحكه، كل واحد له فيلم عايشه، احمدوا ربنا علي كل لحظة امان انتوا عايشينها بدون ترويع وعدم ستر وماتبصوش لحياة حد ابدا من بره".

آخر أعمال ياسمين علي

يذكر أن ياسمين علي قدت مؤخرا تتر مسلسل "الضاحك الباكي" الذي عرض خلال الفترة الماضية، وتحدث عن السيرة الذاتية للفنان الراحل نجيب الريحاني، وهو من بطولة عمرو عبدالجليل، فردوس عبدالحميد، رزان مغربى، محمد سليمان، رامى الطونبارى، ياسر الطوبجى، الروسية يانا جمال، المطرب مصطفى شوقى، المطربة صولا عمر، تأليف محمد الغيطي، إخراج محمد فاضل.