شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى يطرح تريلر فيلمه الجديد "نبيل الجميل أخصائى تجميل".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر النجم محمد هنيدى، عبر حسابه على موقع "إنستجرام" تريلر فيلم "نبيل الجميل أخصائي تجميل"، حيث يظهر هنيدى، وهو في غرفة عمليات، كطبيب يستعد لعملية جراحية، وفجأة يتحول إلى مريض على السرير في غرفة العملية، وعلق هنيدى على المقطع "بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا على الله.. إعلان فيلم نبيل الجميل اخصائي تجميل القصير.. 28 ديسمبر بدور العرض.. الإعلان هو اللي قصير مش أنا.. يعني القصير نسبة للإعلان نفسه".

فيلم "نبيل الجميل أخصائى تجميل" يسجل أولى تجارب النجم محمد هنيدى في عالم الإنتاج، بعدما دشن هنيدى شركة إنتاج خاصة به واختار أن يكون هذا الفيلم الذى كتب فكرته أيضًا، باكورة إنتاجات الشركة كما استعان بابنتيه فاطمة وفريدة للإشراف على إنتاج الفيلم.

أبطال الفيلم

فيلم "نبيل الجميل اخصائى تجميل" تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعى وبطولة محمد هنيدى، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، ياسر الطوبجى، أحمد فؤاد سليم، محمد رضوان، محمد الصاوى، مادلين طبر، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب وتدور الأحداث في إطار كوميدى ويجسد هنيدى شخصية دكتور تجميل يدعى نبيل وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية .

فيلم الجواهرجي

وفى سياق آخر، يتبقى للنجم محمد هنيدى، أيام قليلة على الانتهاء من تصوير فيلمه "الجواهرجى" يشارك فى بطولته منى زكى، ولبلبة، أحمد حلاوة، تارا عماد، أحمد صلاح السعدني، آسر ياسين، باسم سمرة، وعارفة عبدالرسول وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي حول أزمات الحياة الزوجية

الانس والنمس

وكان آخر أعمال محمد هنيدى في السينما فيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير، وتم عرضه في شهر أغسطس من العام الماضى.