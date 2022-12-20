شكرا لقرائتكم خبر عن طارق رفعت مخرج إيجار قديم: عرضنا القضية وتركنا الباقى للمشاهد والمجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج طارق رفعت خلال الندوة الفنية فى الخليج 365، أنه سعيد للغاية بمدى التفاعل على مسلسل "إيجار قديم" الذى حقق نسب مشاهدة عالية وعرض على قناة on، مشيراً إلى أن جميع أفراد المسلسل بذلوا مجهوداً كبيراً حتى يظهر بشكل مبهج للمشاهدين، وهو الأمر الذى أتفقت عليه مع المؤلف عمرو الدالى والمنتج كريم أبو ذكرى .

وأجاب طارق رفعت عن سؤال خلال الندوة:هل تم الاستعانة بالقوانين للوقوف على أدق التفاصيل التي ظهرت في المسلسل وتخص ملف الايجار القديم ؟



المخرج طارق رفعت والزميل عماد صفوت

مضيفاً : بالتأكيد رجعنا لبعض القانونيين وتحديداً بعض القضاة، في منهم من حكم للمالك، والبعض منهم حكم للمستأجر، فرغم أنها نفس الحالة إلا أن كل قاضي لديه من القوانين التي يمكن أن تنصر طرف على الآخر والعكس، وفى النهاية الدراما ليس لها دور في حل تلك المشاكل، ولكن الدور الأكبر أن تستعرض القضايا وتترك الباقي للمشاهد والمجتمع، ولذلك كان في اختلافات في وجهات النظر في كل الحالات التي قدمناها في المسلسل، بالإضافة إلى استناد الكثير من تلك القضايا إلى روح القانون، وهذا يعود بنا إلى الوراء، وهو أنه لا يوجد قانون واحد يبت في القضية بشكل حازم، ولذلك لم تحل قضية الايجار القديم من المسلسل ، وانما من القانون نفسه .

مسلسل "إيجار قديم"، بطولة شريف منير، فيدرا، محمد الشرنوبى، صلاح عبد الله، ميمى جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدى، بسمة داود، وأسامة عبد الله وتأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبو ذكرى، ويقدم العمل دراما اجتماعية بإلقاء الضوء على قضايا اجتماعية من خلال حكايات إنسانية تحدث في عمارة سكنية يسكنها أبطال العمل بنظام الإيجار القديم.