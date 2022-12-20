شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مهرجان الغردقة لسينما الشباب سبتمبر 2023 برعاية وزارة الثقافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت اللجنة العليا للمهرجانات برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة علي إطلاق مهرجان الغردقة الدولي لسينما الشباب برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي كأول مهرجان سينمائي متخصص لأفلام الشباب فى شهر سبتمبر 2023، ويضم أكثر من مسابقة للأفلام الأولي للمؤلف أو المخرج، ومشروعات التخرج لطلبة المعاهد ،والأكاديميات السينمائية المتخصصة .

وقال محمد الباسوسي رئيس المهرجان أن تلاقي الثقافات المختلفة علي أرض الغردقة لكونها مدينة سياحية من الدرجة الأولي، ومؤهلة بالسكان مما يجعلها من أكثر المدن جذبا للمهرجانات الفنية بكافة صورها، ومن بينها مهرجان الغردقة الدولي لسينما الشباب، فالمدينة تمتلك بنية تحتية سينمائية من دور عرض و قصراً للثقافة وأماكن سياحية جاذبة للتصوير مما يجعلها في مقدمة المدن التي تقدم للعالم أحدث إنتاجاته من الفن السابع، والتنافس فيما بينها علي جوائز المهرجان المختلفة.



السيناريست محمد الباسوسى رئيس المهرجان

وأضاف الباسوسى أن مهرجان الغردقة الدولي لسينما الشباب هو المهرجان النوعي الأول الخاص بأفلام الأجيال الشابة الواعدة من صناع السينما، موضحا أن المهرجان يتضمن مسابقات للفيلم الروائي، والوثائقي الطويل والقصيروالتسجيلي، ومشروعات التخرج بالنسبة للطلبة الدارسين في الكليات، والمعاهد السينمائية المتخصصة.

ومن جانبة قال الكاتب الصحفي قدري الحجار مدير المهرجان أن هناك أسبوع كامل من الأنشطة السينمائية المختلفة يوفرها المهرجان لجمهوره، ورواده من عروض سينمائية، وندوات مختلفة وورش لصناعة الأفلام تناقش ،وتحلل وتضع نقاط مضيئة في طريق الواعدين والمواهب بهدف نقل، وتبادل الخبرات السينمائية.

وأشار الحجار إلى أن المهرجان سيطلق منصة لدعم الأفكار والمشاريع السينمائية التي تستحق أن تخرج الي النور عن طريق لجنة تحكيم لإختيار هذه الأعمال، وتوفير الدعم المادي لإنتاجها عن طريق عدد من المساهمين والرعاة لها.

مهرجان الغردقة الدولي لسينما الشباب ترعاه وزارة الثقافة المصرية، وتنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما الأسبق، وصاحب العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية مؤلفا ومنتجا، ويضم في إدارته عدد من صناع وأساتذة السينما والنقاد والصحفيين وتقام دورته الأولي خلال شهر سبتمبر 2023.