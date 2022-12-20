شكرا لقرائتكم خبر عن لبنى عبد العزيز رئيسًا شرفيًا لمهرجان السينما العربية في دورته الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت الفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز على أن تكون الرئيس الشرفي لمهرجان السينما العربية الذي يقام في مدينة شرم الشيخ ويجرى الآن الاستعداد لإطلاق دورته الأولى، واستقبلت الفنانة القديرة وفدا من المهرجان ضم رئيس المهرجان أيمن الحكيم ومديرته الدكتورة ثناء هاشم ومديره التنفيذي سامي محمد على .

وقدمت لبنى عبد العزيز التي تعد أحد أبرز نجمات السينما المصرية في عصرها الذهبي عددا من الاقتراحات المعتبرة التي قررت إدارة المهرجان الاستفادة منها في فعاليات دورته المقبلة، وتجهز إدارة المهرجان لمؤتمر صحفي يجرى خلاله الإعلان عن استعداداتها لدورته الأولى .

مهرجان السينما العربية مقره مدينة شرم الشيخ، و تنظمه مؤسسة "إبداع" للثقافة والفنون برئاسة مدير التصوير السينمائي سمير فرج، وبرعاية عدد من الهيئات العربية الفنية والثقافية والسياسية ، ويرأس المهرجان الكاتب الصحفي أيمن الحكيم، ويضم في هيكله التنظيمي ثناء هاشم أستاذ السيناريو بمعهد السينما مديرا للمهرجان، والناقد السينمائي أحمد سعد الدين مديرًا فنيًا، والمخرج سامي محمد علي مديرًا إداريًا، والمحاسب فهمي فؤاد أمينًا للصندوق، ورانيا الشامي للعلاقات والإعلام.

وقال رئيس المهرجان أيمن الحكيم أن "السينما العربية" ليس مجرد مهرجان، وإنما هو مشروع ثقافي متكامل، تتنوع أنشطته وفعالياته، وتمتد على مدار العام وليس أيام انعقاده فقط.