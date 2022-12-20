أحدث ظهور لطارق العريان ونيكول سعفان من احتفالهما بالكريسماس

كتب امير فتحي في الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 05:44 مساءً - شاركت عارضة الأزياء نيكول سعفان متابعيها عبر حسابها على موقع “انستجرام” من خلال خاصية الاستوري بمجموعة من الصور من احتفالها برفقة المخرج طارق العريان بالكريسماس، وذلك في أحدث ظهور لهما .

وشهد هذا الاحتفال حضور مجموعة من أصدقائهما من نجوم الفن، جاء من بينهم كلا من الفنانين: نسرين طافش وأحمد العوضي ونسرين إمام .

وظهرت نيكول في الصور برفقة طارق العريان وأصدقائهما، واعتمدت في إطلالتها على ارتداء فستان قصير باللون الفضي اللامع مكشوف الكتفين .

يذكر أن طارق العريان كان قد أعلن ارتباطه رسميا بنيكول سعفان بعد أكثر من عام على انفصاله عن الفنانة، بعد تداول الكثير من الشائعات حول ارتباطهما وأنها سبب انفصالهما .