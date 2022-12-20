كتب امير فتحي في الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 05:44 مساءً - شاركت عارضة الأزياء نيكول سعفان متابعيها عبر حسابها على موقع “انستجرام” من خلال خاصية الاستوري بمجموعة من الصور من احتفالها برفقة المخرج طارق العريان بالكريسماس، وذلك في أحدث ظهور لهما .
وشهد هذا الاحتفال حضور مجموعة من أصدقائهما من نجوم الفن، جاء من بينهم كلا من الفنانين: نسرين طافش وأحمد العوضي ونسرين إمام .
وظهرت نيكول في الصور برفقة طارق العريان وأصدقائهما، واعتمدت في إطلالتها على ارتداء فستان قصير باللون الفضي اللامع مكشوف الكتفين .
يذكر أن طارق العريان كان قد أعلن ارتباطه رسميا بنيكول سعفان بعد أكثر من عام على انفصاله عن الفنانة، بعد تداول الكثير من الشائعات حول ارتباطهما وأنها سبب انفصالهما .
كانت هذه تفاصيل خبر أحدث ظهور لطارق العريان ونيكول سعفان من احتفالهما بالكريسماس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.