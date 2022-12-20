الموت يفجع الوسط الفني في مصر

كتب امير فتحي في الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 05:44 مساءً - أعلن الفنان أيمن عزب في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن وفاة الفنان المصري كمال سليمان اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر
كتب أيمن عزب في منشوره: “أنعي ببالغ الحزن والأسى الزميل الفنان كمال سليمان .. كم كنت فنانا وإنسانا راقيا ونقي القلب .. الله يرحمك ويحسن إليك ويجعل مثواك الجنة” .
كما حرص الفنان محمود عامر على نعي صديقه وزميله الفنان كمال سليمان، كاشفا عن أنه سيتم دفنه في هولندا، حيث أنه متزوجا من سيدة تحمل الجنسية الهولندية وكان متواجدا هناك .
قال محمود عامر في منشور عبر حسابه على موقع “فيس بوك”: “وداعا صديقي وأخي الفنان القدير كمال سليمان .. ربنا يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته .. توفي اليوم في هولندا وسيدفن هناك ولا حول ولا قوة إلا بالله” .
بدأ الفنان الراحل كمال سليمان مشواره الفني في بداية الثمانينات، وشارك في أكثر من 100 عمل بين السينما والدراما والمسرح .
ومن أشهر الأعمال السينمائية التي اشترك بها: عبود ع الحدود، أبناء وقتلة، عفاريت الأسفلت، جنة الشياطين، عرق البلح، النوم في العسل، طيور الظلام وولاد العم وغيرها .
وفي الدراما قدم مسلسلات: جمهورية زفتى، قضية صفية، دوران شبرا، رقم مجهول، حدائق الشيطان .. وكان آخرها مسلسل أرض النفاق في عام 2018 .
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