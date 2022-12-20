بإطلالة رومانسية “داليا البحيري” تحتفل بعيد زواجها السادس.. شاهدوا وسامة زوجها رجل الأعمال الشهير!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 05:44 مساءً - شاركت الفنانة داليا البحيري جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» بمجموعة صور جمعتها بزوجها احتفالا بعيد زواجهما.

علقت داليا البحيري على الصور قائلة: “أحلى ست سنوات في عمري، شكرا على كل شئ، عيد ميلاد سعيد أبو علي”.

تفاعل متابعيها مع هذه الصور وأضافوا العديد من التعليقات الإيجابية حول جمالها وأناقتها، وتمنوا لها حياة سعيدة وهادئة برفقة زوجها، وأشاد العديد منهم بجمال إطلالتها وبساطة اللوك الذي ظهرت به.

من هو زوج داليا البحيري؟

زوج داليا البحيري؛ هو رجل الأعمال المصري حسن سامي، وهو ثالث أزواج الفنانة المصرية، وقد احتفلا بغقد قرانهما قبل ست سنوات بفندق ماريوت الزمالك، وذلك في سرية تامة بعيدًا عن أعين الإعلام والصحافة.

ويعتبر حسن سامي هذا هو الزوج الثالث للنجمة داليا البحيري، حيث تزوجت لأول مرة في سن صغيرة ولم يستمر الزواج لفترة طويلة، وبعدها تزوجت من فريد المرشدي وأنجبت منه «قسمت» والذي توفي منذ فترة طويلة.

يُشار أن رجل الأعمال حسن سامي، يعمل في إحدى شركات الاتصالات، كما يعمل في مجال الاستثمار العقاري، وكان يقيم لفترة طويلة خارج مصر، وجمعهم أول لقاء منذ ثلاثة أشهر، ولديه 4 أبناء، 3 فتيات وولد، وابنته الكبري خريجة الجامعة الأمريكية وتعمل في مجال التصميم وكمراسلة في قناة سي بي سي.

تكريم داليا البحيري

من ناحية أخرى، كُرمت الفنانة داليا البحيري من الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات كلية الإعلام في المؤتمر العلمي السادس للكلية بعنوان الإعلام وقيم المواطنة وحقوق الإنسان، ونشرت “البحيري” صورًا لها أثناء التكريم، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”.

وعلقت داليا: “تشرفت اليوم بتكريمي من قبل صرح علمي وإعلامي كبير وهي الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات كلية الإعلام في المؤتمر العلمي السادس للكلية بعنوان الإعلام وقيم المواطنة وحقوق الإنسان”.

وأضافت: “سعدت بتكريمي وسط حضور قامات كبيرة من بينهم نيافة الأنبا أرميا وفضيلة الشيخ الدكتور/ محمد عبدالسميع نائبا عن فضيلة المفتي والقس/ رفعت فكري والأستاذ الدكتور أنس جعفر عضو المجلس الأعلى لحقوق الإنسان المستشار/ عدلي حسين والفنان الكبير محمد ثروت.. شكرا د.ألفت كامل رئيسة الجامعة الحديثة شكرا د.سامي الشريف عميد كلية الإعلام شكرا لطلبة وطالبات كلية الإعلام، أنتم الأمل في مستقبل إعلام صادق وأمين على القلم والكلمة”.

آخر أعمال داليا البحيري

يُشار إلى أن أحدث أعمال داليا البحيرى “مسرحية أبو العربي” مع هانى رمزى، والتى خاضت بها أولى تجاربها على خشبة المسرح، وتم عرضها فى مصر لعدة أسابيع، كما شاركت في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية وشارك في بطولتها أحمد فتحى، محمد جمعة، حجاج عبدالعظيم، ليلى عز العرب، عمرو عبد العزيز، تأليف محسن رزق وأشعار عادل سلامة، وإخراج تامر كرم.

وكان آخر أعمال داليا البحيري في الدراما، “مسلسل فلانتينو” بطولة عادل إمام، داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، حمدى الميرغنى، محمد كيلانى، هدى المفتى، طارق الابيارى، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين، سليمان عيد، بدرية طلبة، هادى الجيار، عمرو وهبة، الهام عبد البديع، نهير أمين، أحمد فريد، محسن منصور، محمد التاجى، صفاء جلال، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.

يُذكر أن داليا البحيرى كشفت عن مسلسلها “يوميات زوجة مفروسة أوي“، الذى يشاركها فى بطولته الفنان خالد سرحان، مؤكدة أنها لم تبدأ فى تحضيرات الجزء الخامس حتى الآن.

وكانت داليا البحيرى قالت فى تصريحات تليفزيونية أن سبب نجاح المسلسل هو الذى جعل المنتج يقبل على تقديم جزء خامس من المسلسل، في البداية كنت مرعوبة جدًا من المسلسل.. وقولت لو فشل المسلسل ده هقعد فى البيت خلاص مش همثل تانى، وبعد كده اتقال فيه جزء تانى وتالت ورابع، ووصلنا لبليون و100 مليون مشاهدة على جوجل للمسلسل، وتم تصنيف المسلسل من أفضل المسلسلات مشاهدة”.

داليا البحيري هي واحدة من أشهر النجمات المصريات اللاتي حققن شهرة كبيرة في عالم الفن، خاصة وأنها بدأت مشوارها كعارضة أزياء واستطاعت أن تحصل على لقب ملكة جمال مصر قبل عملها في مجال التمثيل.

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