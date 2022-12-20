كتب امير فتحي في الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 03:51 مساءً - حصدت الفنانة أيتن عامر جائزة دير جيست لأفضل ممثلة في عام 2022 عن دورها في مسلسل “مكتوب عليا”، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي .
وعلى خلفية هذه المناسبة أجرت أيتن عامر مقابلة مع برنامج “عرب وود”، والتي شاركها في جزء منها بطل المسلسل أيضا الفنان أكرم حسني .
وخلال اللقاء أشاد أكرم حسني بأيتن عامر وحرص على تهنئتها بجائزة دير جيست قائلا: “ألف مبروك ليكي، أيتن عامر تستحق كل الجوايز اللي في الدنيا” .
تابع: “أيتن غير إن دمها خفيف وموهوبة، هي أجدع ست شوفتها في جياتي؛ بتساعد زمايلها وبتحبهم ومبتبخلش عليهم بحاجة وتستحق أضعاف أضعاف” .
ومن جانبها أعربت أيتن عامر عن سعادتها بالتعاون والعمل مع أكرم حسني، مؤكدة على أنه “النواة” على حد وصفها التي ساعدت في نجاح المسلسل .
أضافت: “ده النواة الحقيقية لنجاح مكتوب عليا، ده الدينامو كان بيشتغل على الورق ليه ولينا، المزيكا والأغاني، كان بيتناقش معانا في تفاصيل الشخصيات وأكتر واحد كان مذاكر فينا” .
كانت هذه تفاصيل خبر أكرم حسني عن هذه الفنانة: “أجدع ست شوفتها في حياتي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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