أكرم حسني عن هذه الفنانة: “أجدع ست شوفتها في حياتي”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 03:51 مساءً - حصدت الفنانة أيتن عامر جائزة دير جيست لأفضل ممثلة في عام 2022 عن دورها في مسلسل “مكتوب عليا”، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي .

وعلى خلفية هذه المناسبة أجرت أيتن عامر مقابلة مع برنامج “عرب وود”، والتي شاركها في جزء منها بطل المسلسل أيضا الفنان أكرم حسني .

وخلال اللقاء أشاد أكرم حسني بأيتن عامر وحرص على تهنئتها بجائزة دير جيست قائلا: “ألف مبروك ليكي، أيتن عامر تستحق كل الجوايز اللي في الدنيا” .

تابع: “أيتن غير إن دمها خفيف وموهوبة، هي أجدع ست شوفتها في جياتي؛ بتساعد زمايلها وبتحبهم ومبتبخلش عليهم بحاجة وتستحق أضعاف أضعاف” .

ومن جانبها أعربت أيتن عامر عن سعادتها بالتعاون والعمل مع أكرم حسني، مؤكدة على أنه “النواة” على حد وصفها التي ساعدت في نجاح المسلسل .

أضافت: “ده النواة الحقيقية لنجاح مكتوب عليا، ده الدينامو كان بيشتغل على الورق ليه ولينا، المزيكا والأغاني، كان بيتناقش معانا في تفاصيل الشخصيات وأكتر واحد كان مذاكر فينا” .