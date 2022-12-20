“كانوا بيتريقوا علينا” .. زوجة رامي جمال تدعم زوجها بعد تعرضه للتنمر بسبب البهاق

كتب امير فتحي في الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 03:51 مساءً - وجهت ناريمان زوجة الفنان رامي جمال رسالة دعم إلى زوجها على خلفية التصريحات التي كان قد أدلى بها مؤخرا، وكشف من خلالها عن مواقف تعرض فيها إلى التنمر بسبب إصابته بمرض “البهاق” .

نشرت ناريمان مقطع فيديو لزوجها رامي جمال من استضافته في برنامج “عالوعد” وحديثه عن تلك المواقف، وكتبت في تعليقها على الفيديو: “يا حبيبى ربنا يعافيك ويعفو عنك وعن كل مريض يارب” .

تابعت: “أنا فاكرة الموقف دا كويس جدا وفاكرة كمان لما بدأ يزيد وكنت بتبقى مضايق من شكل إيدك، وأنا كنت بفضل قاعدة مسكاها طول الوقت علشان متبصش عليها وإنهم كانوا بيتريقوا علينا إنى ماسكه إيدك طول الوقت” .

أضافت زوجة رامي جمال: “وفاكرة كمان كذا موقف حصل خلاك تقرر تتكلم عن الموضوع علشان ساعتها الناس كانت متخيلة إنه لسه جايلك، لأ هو انت أعلنت بعدها بحوالى ٣ سنين أو حاجة” .

واختتمت قائلة: “لأنه أنا فاكرة جالك قبل ما نتجوز بشوية كمان مش قبلها على طول .. بس أنا اتعلمت منك في الفترة دى الرضا وشفت بعدين أد إيه ربنا بيحبك ومحبب فيك خلقه” .

وكان قد تحدث الفنان رامي جمال خلال استضافته في برنامج “عالوعد”، الذي تقدمه الفنانة وعد أن أكثر الصعوبات التي مر بها في حياته كانت بعد تشخيص إصابته بمرض البهاق .

وعلق على ذلك قائلا: “أنا كنت الأول شايفه مشكلة وجيت في وقت لما لقيت ناس بتتصرف جايز عن غير علم بالموضوع، كنت شايفه الحاجة اللي ممكن تبوظ مستقبلي” .

تابع: “أول ما لقيت البقع والبهاق بدأ يبان،هو حاجة ملهاش علاج للأسف ليه حاجات توقف انتشاره وأنا كمان ممنوع من الحاجات دي علشان أنا عندي سكر، فممنوع بالنسبالي اخد كورتيزون، فبالنسبالي مضطر أسيبه يكتر” .

أضاف: “لكن بدأت ألاقي ناس ابقى قاعد أنا ومراتي معاهم والمفروض إنهم متعلمين وحد بيسلم عليا وبعدين ألاقيه يقولي معلش هو ده معدي .. لما بدأت ألاقي مواقف كتير من دي بتحصل قولت أنا كده فعلا الشغلانة في خطر لإن واضح الناس واخدة بالها ومركزة” .

وأكمل: “لحد ما جيت في يوم كنت نازل من الاستوديو وفيه حد طالع ومد إيده يسلم فمديت إيدي وهو مكنش شاففبص على إيدي قام ساحب إيده وموطي عامل نفسه بيربط الجزمة .. أنا فهمت وفتحت باب عربيتي لقيته بيقولي استنى انت زعلت ولا إيه قولتله لأ مزعلتش خالص” .

واصل “جمال”: “كتبت بعد كده إن لو متقبلتونيش بالشكل ده معنديش مشكلة خالص أنا كده كده الحمد لله عندي شغل تاني رغم إن الفن أنا بحبه جدا بس مش هجبركوا عليا ولا عايز تعاطف .. أنا شايف المرض حب من ربنا وربنا بيختبرني يشوفني راضي ولا لأ وأنا راضي جدا” .

اختتم الفنان المصري رامي جمال: “البوست ده كتبته ونمت، صحيت من النوم لقيت الدنيا مقلوبة بمعنى الكلمة، أنا مفيش فن من اللي أنا قدمته عملي التعاطف والحب ده”