عمرو يوسف يدعو لإنقاذ مستشفى 57357

كتب امير فتحي في الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 02:44 مساءً - خرج الفنان المصري عمرو يوسف بدعوة طالب من خلالها متابعيه وجمهوره بمساعدة مستشفى 57357 لعلاج مرضى السرطان من الأطفال، عن طريق التبرع لها وإنقاذها من خطر الإغلاق .

أشار عمرو يوسف في مقطع فيديو نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن مستشفى 57357 مهدد بالإغلاق كما حدث مع فرع المستشفى في طنطا، نظرا لقلة حجم التبرعات التي توجه لها وقائمة عليها .

فقال: “بقالي فترة بسمع كلام كتير عن إن المستشفى حالتها صعبة جدا لإن التبرعات بتاعتها قلت، وبدأت أدور علشان اتأكد بنفسي .. المكان ده عظيم وبيأدي رسالة عظيمة والناس اللي هناك محترمة جدا والشغل اللي بيعملوه غير طبيعي” .

تابع: “فيه أزمة اقتصادية وكنا بنتبرع بس دلوقتي مش قادرين نتبرع مش مشكلة، كنت بتتبرع ب 1000 خليهم 800، مش قادر خليهم 500، مش قادر خليهم 100 .. صدقوني الجنيه بيفرق معاهم .. اللي يقدر يساعد ياريت يساعد بسرعة” .