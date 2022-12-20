هالة صدقي مع نجليها “التوأم” على السجادة الحمراء بحفل دير جيست.. لن تصدق كيف كبرا وأصبحا شابين وسيمين.. شاهد

كتب امير فتحي في الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 02:44 مساءً - توافد العديد من نجوم الصف الأول على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز دير جيست السنوي، ولفتت الفنانة المصرية هالة صدقي الأنظار بتواجدها بصحبة أولادها “التوأم” على الريد كاربت.

وتفاعل الجمهور مع أحدث ظهور لأبناء الفنانة هالة صدقي مشيدين بجمالهما وحضورهما اللافت مع والدتهما أثناء تكريمها.

هالة صدقي وأبنائها بحفل توزيع الجوائز دير جيست 2022

ونالت هالة صدقي، الجائزة الخامسة، على دورها في مسلسل “فاتن أمل حربي” الذي تم عرضه في رمضان الماضي مع النجمة نيللي كريم، واستملت الجائزة مساء أمس من المجلس الأعلى لحقوق الإنسان، وكانت قد حصلت يوم الجمعة الماضية على جائزة أخرى على نجاحها في ذلك العمل، من خلال مهرجان دير جيست.

ونشرت هالة صدقي، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صور لها خلال استلامها الجائزة الأخيرة عن مسلسل “فاتن أمل حربي”، وعلقت عليها قائلة: ” الحمدلله الجائزة الخامسة عن مسلسل فاتن أمل حربي، واتشرفت بأخر الجوائز من المجلس الأعلى لحقوق الانسان من الدكتورة السفيرة مشيرة خطاب “.

حفل توزيع الجوائز دير جيست 2022

حرص عدد من نجوم الفن على حضور حفل توزيع جوائز دير جيست الذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى بمنطقة التجمع الخامس.

وتألق النجوم على السجادة الحمراء ومن أبرز الحضور حتى الآن الفنان أكرم حسني ، الفنانة دينا، الفنانة صفاء جلاء، الفنان باسم سمرة والفنان محمد علاء، و الإعلامية بوسي شلبي، وشريف منير، وابنته اسما، وأمل رزق، وهيدي كرم، وأحمد عبد العزيز وزوجته، وريهام عياد، وآخرين.

بجانب رئيس المهرجان د.ماجد حسني ومنظم التجهيزات الفنية ياسر الحريري ومصمم المسارح تامر فوزي ومصمم الإضاءة وليد الحريري وغيرهم من المكرمين لهذا العام.

جدير بالذكر أن حفل توزيع جوائز دير جيست أقيم العام الماضي في شهر سبتمبر، وشهدت نسخته الـ18 في 2021، حضور وتكريم كوكبة من نجوم الفن، وصنّاع الأعمال التي حققت نجاحا لدى الجمهور والنقاد.

هالة صدقي “تحتفل” وتعلن طلاقها رسميًا

ومن ناحية أخرى، أعلنت الممثلة المصرية هالة صدقي طلاقها من زوجها سامح سامي بشكل رسمي بعد سنوات من رفعها للقضية.

وشاركت الفنانة جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو ظهرت فيه مؤخرًا وهي تصفق على أصوات الزغاريد أثناء تصفيف شعرها تزامنا مع صدور حكم بطلاقها رسميا من زوجها سامح سامي من محكمة أسرة قصر النيل، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع “إنستجرام”.

وفي أول تعليق من الفنانة هالة صدقي، على طلاقها من زوجها سامح سامي، كتبت: “يوم جديد سعيد وكله خير خير خير وفرح ونجاح وانتصار وشمس جميلة هتطلع تنور دنيتنا.. صباحكم كله خير”.

خلافات أمام القضاء وتشكيك في نسب الأطفال

يُذكر أن محكمة أسرة قصر النيل قضت بطلاق الفنانة هالة صدقي رسميا من زوجها سامح سامي، بعد أن حكمت لها المحكمة بكافة القضايا المتبادلة، لتغلق المحكمة هذا الملف نهائيا.

وبناء على شكوى من هالة صدقي، عاقبت محكمة الأسرة بـقصر النيل الزوج سامح سامي زكريا، بالحبس شهرًا لامتناعه عن دفع المصاريف الدراسية لطفليه سامو ومريم، والتي تقدر بـ 50 ألف جنيه إسترليني.

بحسب الإعلام المصري، الأزمة بين الفنانة هالة صدقي وزوجها سامح سامي بدأت بعد مطالبة زوجته بإجراء تحليل DNA البصمة الوراثية لأبنائه، بعد أن اشتدت الخلافات الزوجية بينهما ووصلت إلى طريق مسدود. وأكد الزوج أن هالة صدقي استأجرت بويضات للإنجاب مما أدى إلى قيامها بمقاضاته أمام المحكمة بتهمة التشهير بها وبطفليها.

وخلال أزمتها مع زوجها تعرض والد زوجها لوعكة صحية قامت على إثرها الفنانة هالة صدقي بالوقوف بجانبه ومساندته خاصة في ظل سفر زوجها بالخارج فتوجه لها بالشكر.

هالة صدقي وسامح زكريا

وشهد عام 2007 زواج هالة صدقي من المحامي سامح سامي زكريا، بعد قصة حب جمعتهما، وبعد عامين وتحديدًا في مارس 2009، أنجبت توأمها “مريم” و”يوسف”، وكانت وقتها في الأربعينات من عمرها، وفي حفل “السبوع” أصيبت بالعصب السابع، ما أدى لحدوث شلل في الوجه، وأصيبت باكتئاب.

وكانت الفنانة هالة صدقي حريصة طيلة الوقت على عدم وصول أمر خلافها مع زوجها لوسائل الإعلام، حفاظًا على مشاعر أبنائها، ولكنها صرحت أن زوجها كان يتعمد تشويه صورتها، خاصة بعد هجرته للولايات المتحدة الأميركية منذ سنوات.

فوجئت الفنانة هالة صدقي بمقطع فيديو بثه أحد المحامين، يتهمها من خلاله بالاستيلاء على أموال زوجها سامح سامي بموجب توكيل، كما تحدث عن دعوى أقامها زوجها لإنكار نسب توأمها.

وكانت هالة صدقي قد أصدرت بيانًا، جاء فيه: “يحاول زوجي بطرق خبيثة النيل مني وسمعتي، بعد أن خسر قضية النفقة، رغم محاولاتي عدم التطرق للأمر في وسائل الإعلام مراعاة لشعور أولادي، إلا أنه وللأسف الشديد لم يحترم ذلك أو يضعه نصب عينيه”.

يذكر أن آخر أعمال هالة صدقي مسلسل “فاتن أمل حربي” بطولة: شريف سلامة، فادية عبد الغني، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، موسيقى تصويرية خالد الكمار، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد جمال العدل، وإنتاج جمال العدل، العمل عرض رمضان 2022.

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