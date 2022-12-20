أنباء عن انفصال نادين الراسي عن خطيبها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 02:44 مساءً - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية أنباءا عن انفصال الفنانة اللبنانية نادين الراسي عن خطيبها مجد دعبول .

وذلك بعد قيام الثنائي بحذف الصور المشتركة بينهما التي تجمعهما عبر صفحاتهما على السوشيال ميديا، كما قام كلا منهما بإلغاء متابعته للآخر .

الأمر الذي أثار حالة من الجدل والتساؤلات بين المتابعين عن حقيقة انفصال نادين الراسي عن خطيبها والسبب من وراء ذلك .

ومن جانبهما لم تخرج الفنانة نادين الراسي أو خطيبها مجد دعبول لتأكيد أو نفي تلك الأنباء والتعليق عليها حتى الآن .

ويأتى هذا التصرف بعد شهور قليلة من وفاة شقيق نادين الراسى الفنان الراحل “جورج الراسى”، إثر تعرضه لحادث سيارة مروع .

فيما أكدت نادين في تصريحات لها في أكثر من مناسبة على تلقيها دعما كبيرا خلال الفترة الماضية من خطيبها لتخطي تلك الفترة التي وصفتها بـ”القاسية” عليها عقب وفاة شقيقها .