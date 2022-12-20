أنباء عن انفصال نادين الراسي عن خطيبها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 02:44 مساءً - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية أنباءا عن انفصال الفنانة اللبنانية نادين الراسي عن خطيبها مجد دعبول .
وذلك بعد قيام الثنائي بحذف الصور المشتركة بينهما التي تجمعهما عبر صفحاتهما على السوشيال ميديا، كما قام كلا منهما بإلغاء متابعته للآخر .
الأمر الذي أثار حالة من الجدل والتساؤلات بين المتابعين عن حقيقة انفصال نادين الراسي عن خطيبها والسبب من وراء ذلك .
ومن جانبهما لم تخرج الفنانة نادين الراسي أو خطيبها مجد دعبول لتأكيد أو نفي تلك الأنباء والتعليق عليها حتى الآن .
ويأتى هذا التصرف بعد شهور قليلة من وفاة شقيق نادين الراسى الفنان الراحل “جورج الراسى”، إثر تعرضه لحادث سيارة مروع .
فيما أكدت نادين في تصريحات لها في أكثر من مناسبة على تلقيها دعما كبيرا خلال الفترة الماضية من خطيبها لتخطي تلك الفترة التي وصفتها بـ”القاسية” عليها عقب وفاة شقيقها .
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