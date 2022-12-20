هذه الطفلة أصبحت الآن من أشهر الفنانات العربيات والتي لُقبت بملكة الإحساس والرومانسية.. قوي الملاحظة فقط سيكتشفها!!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 02:44 مساءً - شاركت واحدة من الصفحات الفنّية على إحدى منصّات السوشيال ميديا، صورة لفنانة شهيرة وهي طفلة تبلغ من ثلاثة أعوام على الأكثر، وقيل أنها مطربة عربية شهيرة ذاع صيتها في مصر ولها مجموعة من أنجح الأغاني الشبابية.

أنها الفنانة المغربية “جنات” التي شاركت جمهورها ومتابعيها بصورة من طفولتها عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام“.

ونالت صورتها إعجاب مجموعة كبيرة من النشطاء، حيث أن ملامحها كانت جميلة وطبيعية في تلك المرحلة العمرية.

جنات في طفولتها

نبذة عن الفنانة جنات

جنات مهيد (مواليد 6 يناير 1986) هي مغنية مغربية، حاصلة على الجنسية المصرية. تعد من أبرز المطربات الشابات في الوطن العربي. شاركت جنات لأول مرة في مسابقة غنائية في المغرب بعنوان «نجوم الغد» عند بلوغها سن الثامنة، ووقفت بكل اقتدار علي خشبة المسرح مصحوبة بفرقة موسيقية، وقد فازت بالجائزة الأولي، وتتالت بعد ذلك مشاركاتها في المسابقات الغنائية المحلية.

وعند بلوغها سن الخامسة عشر شاركت في مهرجان ليالي دبي، وحصلت علي جائزة أفضل صوت غنائي في الوطن العربي عام 2000، لتتلقي بعدها دعوة من السيدة رتيبة الحفني مديرة دار الأوبرا المصرية للمشاركة في إحياء أحد الحفلات في المسرح الكبير، وكانت تلك المرة الأولى التي تقف فيها أمام الجمهور المصري.

أول أغنية لـ جنات

خلال مشاركتها في حفل دار الأوبرا انتبه إلى موهبتها وقدرتها الصوتية المنتج أحمد الدسوقي، وعزم على التعامل معها، ولكنها كانت في الخامسة عشر من عمرها وما زالت تتابع تعليمها في المغرب، مما تسبب في صعوبة إتمام التعاقد بينهما. بعد إنهاء دراستها وحصولها علي الشهادة الجامعية في إدارة الأعمال تفرّغت جنات كليا للغناء، وأصدرت أغنيتها الأولي أفهمني حبيبي سنة 2004، وقد صورتها بطريقة الفيديو كليب.

أول ألبوم غنائي

تعاقدت مع المنتج أحمد الدسوقي صاحب شركة جود نيوز فور ميوزيك سنة 2005، وأنتج لها سنة 2006 ألبومها الأول اللي بيني وبينك، ثم وفي نفس السنة صورت أغنية أكثر من سنة، ليُصدر ألبومها الثاني حب امتلاك سنة 2009، وفي 2013 أصدرت شركة روتانا ألبوم جنات الثالث حب جامد، لتصدر لها ألبومها الرابع بنفس الكلام سنة 2016. صورت جنات عددا من أنجح أغانيها بطريقة الفيديو كليب، كما غنت في العديد من مسلسلات الدراما المصرية سنة 2009 و2010 منها: زهرة وأزواجها الخمسة، ومذكرات سيئة السمعة، وحكايات وبنعيشها.

حصدت جنات إعجاب الجماهير من خلال ألبوم اللي بيني وبينك سنة 2006، وحصدت علية علي العديد من الجوائز وصولا إلي ألبوم حب امتلاك سنة 2009، وأيضا نال أعلي نسبة مبيعات، وحصلت من خلاله على جائزة ميدل إيست ميوزيك أورد، وجائزة شبكة راديو وتلفزيون العرب.

وقامت مؤخرًا بإصدار أغنية وطنية مغربية تحت عنوان ماما أفريكا بمناسبة رجوع المغرب الإتحاد الإفريقي، رفقة نجوم من الساحة الفنية الأفريقية.

جنات تعلّق على فوز المغرب في كأس العالم

وكانت النجمة المغربية جنات قد أجرت مداخلة هاتفية قبل عدة أيام وأعربت من خلالها عن سعادتها البالغة بفوز منتخب وطنها المغرب على البرتغال وتأهل الفريق المغربي لنصف نهائي مونديال قطر لكأس العالم 2022 .

وأكدت أنها مع بدء كأس العالم 2022 سعت إلى متابعة جميع المباريات بعد أول إنجاز حققه أسود الأطلس عند تعادله مع كرواتيا، وهو ما أعطى للشعوب العربية أمل كبير في الفوز والوصول إلى مكانة متقدمة في المونديال.

وأضافت جنات: “حقيقة آخر 10 دقايق في المباراة كانت صعبة أوي وأنا كنت هموت لو البرتغال جابت هدف، والحمد لله على ما حققه أسود الأطلس، وكانوا فعلا يستحقوا الفوز والوصول إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، والحمد لله المنتخب شرفنا وعمل إنجاز كبير تاريخي لكل العرب، وإن شاء الله ناخد كأس العالم”.

واختتمت حديثها قائلة “ما قام به منتخب المغرب يعد إنجازا تاريخيا لا يصدق، كأس العالم غيرني وبقيت بفهم في الكرة جدا”.

أحدث أعمال جنات

وطرحت الفنانة جنات أحدث أغانيها الجديدة “يا بختي بيه”، على جميع المنصّات الإلكترونية من كلمات أحمد سرور، وألحان إسلام رفعت.

كما طرحت المطربة المغربية مؤخرا أغنية “عارف مين يحبك”، على طريقة الفيديو كليب بالتعاون مع شركة لايف ستايلز ستوديوز وهى أغنية رومانسية، ويجمع اللحن بين النمطين الرومانسي والرتِم السريع.

وحمل الكليب توقيع المخرج اللبناني فادي حداد، وتم تصويره في لبنان، وظهرت جنات بإطلالة مختلفة وجديدة عن كليباتها السابقة.

أغنية “عارف مين يحبك” جاءت باللهجة المصرية، ومن كلمات محمد رفاعي وألحان أحمد زعيم وتوزيع شريف قاسم.

وشاركت جنات مؤخرًا في مهرجان الموسيقى العربية، واحيت حفلًا غنائيًا مميز قدمت خلاله مجموعة من أغانيها المميزة التي تنال إعجاب جمهورها.

تعد المطربة المغربية جنات إحدى أشهر الفنانات العربيات والتي تلقب بملكة الإحساس والرومانسية من جمهورها ولها رصيد فني جيد، حيث أن كليباتها وأغانيها دائمًا ما تلقى ردود فعل إيجابية من الجماهير.

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